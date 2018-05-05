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Lunaparkta korkunç olay! Küçük çocuğun ayağı koptu!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir alışveriş merkezinde bulunan oyunparkına giden 4 yaşındaki Muhammed Hamza Başaran'ın ayağı, lunaparkoyuncağının altında kalarak koptu. Muhammed, hastanede tedaviye alındı.

Lunaparkta korkunç olay! Küçük çocuğun ayağı koptu!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir alışveriş merkezinde bulunan oyunparkına giden 4 yaşındaki Muhammed Hamza Başaran'ın ayağı, lunaparkoyuncağının altında kalarak koptu. Muhammed, hastanede tedaviye alındı.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 21:06
Lunaparkta korkunç olay! Küçük çocuğun ayağı koptu!

Lunaparkta korkunç olay! Küçük çocuğun ayağı koptu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir alışveriş merkezinde bulunan oyunparkına giden 4 yaşındaki Muhammed Hamza Başaran'ın ayağı, lunaparkoyuncağının altında kalarak koptu. Muhammed, hastanede tedaviye alındı.

Olay, Gebze'deki bir alışveriş merkezinin 3'üncü katında bulunan  alanında meydana geldi. Ailesiyle birlikte alışveriş merkezine giden Muhammed Hamza Başaran, çocuk oyun alanına girdi. Muhammed bekleme alanındayken, 'Dragon' isimli lunapark oyuncağı hareket etti. Oyuncağa yaklaşan küçük çocuğun ayağı, 'Dragon'un tekeri altında kaldı. Muhammed acı içinde yere düşerken, çevredekilerin uyarısıyla çalışan oyuncak durduruldu. Alışveriş merkezinde bulunanların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. İtfaiye ekibi, küçük çocuğun ayağını lunapark oyuncağının altından çıkardı. Ancak, Muhammed'in ayağının koptuğu belirlendi.

Ayağı kopan Muhammed Hamza Başaran, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhammed, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek, tedavi altına alındı.

Polis olay yerinde incelemede bulunarak, soruşturma başlattı.

Anahtar Kelimeler:
KocaeliLunaparkçocukAyağıKoptu
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