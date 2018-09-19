banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96604
ALTIN
242.608
DOLAR
6.2685
STERLİN
8.2419
EURO
7.3236
Cratos otelde yangın
CRATOS OTELDE YANGIN
Akaryakıta zam!
Son Dakika
AKARYAKITA ZAM!
Uyuşturucu soruşturması tamamlandı
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI TAMAMLANDI
FETÖ soruşturmasında 1 tutuklama daha
FETÖ SORUŞTURMASINDA 1 TUTUKLAMA DAHA
banner282
Flaş Haber
Akaryakıta zam!
Kapat

Lübnan\'da Enerji Gemileriyle Faaliyet Gösteren Karadeniz Holding, Ülke Elektriğinin Yüzde 35-40\'ını Üretiyor

Beyrut, 19 Eylül 18 (.): Lübnan\'da 2013 yılından beri enerji gemileriyle faaliyet gösteren Karadeniz Holding, ülkedeki mevcut elektriğin yüzde 40\'a yakınını üretiyor.

Lübnan\'da Enerji Gemileriyle Faaliyet Gösteren Karadeniz Holding, Ülke Elektriğinin Yüzde 35-40\'ını Üretiyor

Beyrut, 19 Eylül 18 (.): Lübnan\'da 2013 yılından beri enerji gemileriyle faaliyet gösteren Karadeniz Holding, ülkedeki mevcut elektriğin yüzde 40\'a yakınını üretiyor.

19 Eylül 2018 Çarşamba 16:52
Lübnan\'da Enerji Gemileriyle Faaliyet Gösteren Karadeniz Holding, Ülke Elektriğinin Yüzde 35-40\'ını Üretiyor

 

 

Beyrut, 19 Eylül 18 (.): Lübnan\'da 2013 yılından beri enerji gemileriyle faaliyet gösteren Karadeniz Holding, ülkedeki mevcut elektriğin yüzde 40\'a yakınını üretiyor.

Karadeniz Holding Temsilcisi Ralif Faysal, Lübnan\'ın başkenti Beyrut\'un kuzey batısındaki Akdeniz kıyısındaki "Karadeniz Powership Fatmagül Sultan" adlı enerji gemisinde düzenlediği basın toplantısında, 2013 yılından beri ülkedeki faaliyetlerine ve enerji gemilerinin kapasitelerine dair bilgi verdi.

"Karadeniz Powership Fatmagül Sultan" ve "Karadeniz Powership Orhan Bey" isimli gemilerin yaklaşık 400 MW üretim kapasiteli olduğu ve bunun da Lübnan\'ın elektrik ihtiyacının yüzde 25\'ini karşıladığına dikkati çeken Faysal, ağustos ayından itibaren 3 aylık süreyle Lübnan\'da üretime başlayan "Karadeniz Powership Esra Sultan" gemisi ile birlikte ülkenin yüzde 35-40 elektriğini ürettiklerini kaydetti.

Türk gemilerinin Lübnanlılar için elektrik üretiminin temelini oluşturduğuna işaret eden Faysal, Lübnan\'da enerji gemileriyle en ucuz elektrik üretimini sağladıklarını kaydetti.

Esra Sultan gemisinin Lübnan hükümetiyle yapılan anlaşma doğrultusunda 3 ay boyunca ücretsiz hizmet vereceğini söyleyen Faysal, Lübnan\'da kendilerine doğalgazın temin edilmesi halinde üretim maliyetini daha da düşürebileceklerini ifade etti.

Esra Sultan gemisinin günde 21-24 saat arasında Beyrut\'un kuzey bölgelerine elektrik akımını sağladığını söyleyen Faysal, bir ara yakıtın azalması dolayısıyla üretimin yüzde 25\'e kadar düştüğünü ancak iki haftadan beri yakıtın tekrar temin edilmesiyle üretim kapasitesinin 207 MW\'a çıktığını sözlerine ekledi.

Lübnan\'ın daha önce Suriye\'den elektrik ithal ettiğini ancak Türk gemilerine oranla yüzde 15-20 fazla maliyeti dolayısıyla tercihlerinde değişikliğe gittiklerini dile getiren Faysal, "Suriye ve Ürdün elektrik genel müdürlerinin yer aldığı resmi bir heyet dün Lübnan\'daki Türk gemilerini gezdi. Gemilerdeki çalışmalar karşısında dehşete kapılan heyet, fiyat konusunda da bizimle rekabet edemeyeceklerini gördüler." diye konuştu.

Çevre Bakanlığı\'nın periyodik olarak gemilerde denetleme yaptığını ve gemilerdeki çalışmalarını uluslararası çevre yasaları doğrultusunda yürüttüklerini vurgulayan Faysal, Türk enerji gemilerinde 125 Lübnanlı işçinin istihdam edildiğini ve gemilerin varlığıyla oluşan iş imkanlarından yararlanan yüzlerce kişinin olduğu bilgisini paylaştı.

Lübnan\'da bir türlü çözülemeyen ve sürekli tartışmalara neden olan elektrik sorunu, ülke ekonomisini ciddi anlamda etkiliyor.

(AA/TUĞ/HA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"dünyada Her 3 Saniyede Bir Hastaya Demans Teşhisi Konuluyor"
Alanya'da Kıbrıs Gazileri “Bocce“ Takımı Kurdu
Alanya'da Kıbrıs Gazileri “Bocce“ Takımı Kurdu
E-ticaret Devi Amazon Türkiye'deki Faaliyetlerine Başladı
E-ticaret Devi Amazon Türkiye'deki Faaliyetlerine Başladı
Hamilelikte Alınan Kilolar Çocuklarda Sağlığı Etkileyebiliyor
Hamilelikte Alınan Kilolar Çocuklarda Sağlığı Etkileyebiliyor
Aşure Sağlığı Da Koruyor
Aşure Sağlığı Da Koruyor
Yabancıların Türk Vatandaşlığına Geçişi Kolaylaştırıldı
Yabancıların Türk Vatandaşlığına Geçişi Kolaylaştırıldı
İdlib'deki Silahsızlanma Bölgesini İHA'lar Denetleyecek
İdlib'deki Silahsızlanma Bölgesini İHA'lar Denetleyecek
Türkiye Ve Rusya İdlib'de Ateşkesi Korumaya Aldı
Türkiye Ve Rusya İdlib'de Ateşkesi Korumaya Aldı
Van'ın Otlu Peyniri Tescillendi
Van'ın Otlu Peyniri Tescillendi
Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı
Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim