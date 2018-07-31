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LPG yüklü tanker duvara çarptı

Giresun Espiye'de Karadeniz Sahil Yolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan LPG yüklü tanker, duvara çarptı. Olayda tankerin patlama riskine karşı yol, çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

LPG yüklü tanker duvara çarptı

Giresun Espiye'de Karadeniz Sahil Yolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan LPG yüklü tanker, duvara çarptı. Olayda tankerin patlama riskine karşı yol, çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

31 Temmuz 2018 Salı 20:15
LPG yüklü tanker duvara çarptı

LPG yüklü tanker duvara çarptı

Giresun Espiye'de Karadeniz Sahil Yolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan LPG yüklü tanker, duvara çarptı. Olayda tankerin patlama riskine karşı yol, çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Giresun Espiye ilçesi Sakarya köyü Aktaş mevkiinde meydana geldi. Giresun'dan Trabzon yönüne giden sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen tanker, kontrolden çıktı, duvara çarparak durabildi.

Olayda tankerin patlama riskine karşı yol, çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

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Son Güncelleme: 31.07.2018 20:16
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