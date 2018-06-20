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Liderlerin oy kullanacağı sandıklar belli oldu

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminde liderlerin hangi sandıklarda oy kullanacağı belli oldu.

Liderlerin oy kullanacağı sandıklar belli oldu

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminde liderlerin hangi sandıklarda oy kullanacağı belli oldu.

20 Haziran 2018 Çarşamba 20:10
Liderlerin oy kullanacağı sandıklar belli oldu

Liderlerin oy kullanacağı sandıklar belli oldu

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminde liderlerin hangi sandıklarda oy kullanacağı belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyunu İstanbul Üsküdar'daki Saffet Çebi İlkokulu'nda kullanacak. Seçim sonuçları açıklanmaya başlanana kadar İstanbul'da olması beklenen Erdoğan, daha sonra Ankara'ya dönecek.

Başbakan Binali Yıldırım, oyunu İzmir'in Karabağlar ilçesinde kızı Bahar Büşra Köylübay ile oğulları Erkam ve Bülent Yıldırım'ın bağışlarıyla yapılan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda açılışını gerçekleştirdiği Bahar Yıldırım İlkokulu'nda kullanacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önceki seçimlerde olduğu gibi oyunu yine Ankara Çukurambar'daki Arjantin İlkokulu'nda verecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Anıttepe Ortokulu'nda sandığa gidecek.

Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'nin seçim sonuçlarını partilerinin genel merkezlerinden takip etmesi bekleniyor.

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CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, oyunu memleketi Yalova'da kullanacak. 24 Haziran Pazar günü Saffet Çam Ortaokulu 1118 numaralı sandıkta oy verecek İnce, daha sonra Ankara'ya giderek sonuçları takip edecek.

İyi Parti Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, İstanbul Beylerbeyi Sabancı İlkokulu'nda oy verecek.

Saadet Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu, Ankara Çankaya Lisesi 1067 numaralı sandıkta oyunu kullanacak.

Vatan Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, oyunu İstanbul Beşiktaş'taki Şair Nedim Ortaokulu 1154 numaralı sandıkta atacak.

HDP Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nde oy kullanacak.

HDP'nin eş genel başkanlarından Pervin Buldan İstanbul, Sezai Temelli Van'da sandık başına gidecek. 

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Keçiören'deki Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi 3203 numaralı sandıkta oyunu kullandıktan sonra sonuçları partisinin genel merkezinde takip edecek.

TBMM Başkanı Kahraman ve komutanlar Çankaya'da

TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) komuta kademesi ise, daha önceki seçimlerde olduğu gibi oylarını Çankaya İlkokulu'nda verecek.

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