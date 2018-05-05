TSK: Lider kadrosundaki teröristler etkisiz hale getirildi

TSK'dan yapılan son dakika açıklamaya göre son bir haftada ikisi lider kadroda olmak üzere yurt içinde 2 ve yurt dışında 12 olmak üzere toplam 14 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, 'Son bir haftada ikisi lider kadroda olmak üzere yurt içinde 2 ve yurt dışında 12 olmak üzere toplam 14 terörist etkisiz hale getirilmiştir.' dedi.



'Zeytin Dalı Harekatı 4403 terörist etkisiz hale getirildi'



TSK'dan 'Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4403 olmuştur.' açıklaması yapıldı.