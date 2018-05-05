Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102599
ALTIN
178.817
DOLAR
4.2212
STERLİN
5.7243
EURO
5.0509
Girne'de fuhuş operasyonu
GİRNE'DE FUHUŞ OPERASYONU
Serdarlı-Lefkoşa yolunda kaza: “4 yaralı”
4 KİŞİ YARALANDI
5 kişi tutuklandı
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Bugün elektrik kesintisi var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
banner256
Flaş Haber
Girne'de fuhuş operasyonu
Kapat

Lider kadrosundaki teröristler etkisiz hale getirildi...

TSK'dan yapılan son dakika açıklamaya göre son bir haftada ikisi lider kadroda olmak üzere yurt içinde 2 ve yurt dışında 12 olmak üzere toplam 14 terörist etkisiz hale getirildi

Lider kadrosundaki teröristler etkisiz hale getirildi...

TSK'dan yapılan son dakika açıklamaya göre son bir haftada ikisi lider kadroda olmak üzere yurt içinde 2 ve yurt dışında 12 olmak üzere toplam 14 terörist etkisiz hale getirildi

05 Mayıs 2018 Cumartesi 20:38
Lider kadrosundaki teröristler etkisiz hale getirildi...

TSK: Lider kadrosundaki teröristler etkisiz hale getirildi

TSK'dan yapılan son dakika açıklamaya göre son bir haftada ikisi lider kadroda olmak üzere yurt içinde 2 ve yurt dışında 12 olmak üzere toplam 14 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, 'Son bir haftada ikisi lider kadroda olmak üzere yurt içinde 2 ve yurt dışında 12 olmak üzere toplam 14 terörist etkisiz hale getirilmiştir.' dedi.

'Zeytin Dalı Harekatı 4403 terörist etkisiz hale getirildi'

TSK'dan 'Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4403 olmuştur.' açıklaması yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
TSKLiderKadroEtkisiHaleGetirildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Kadınlar yüz vermeden Türk erkeği taciz etmez
'Kadınlar yüz vermeden Türk erkeği taciz etmez
Lunaparkta korkunç olay! Küçük çocuğun ayağı koptu!
Lunaparkta korkunç olay! Küçük çocuğun ayağı koptu!
Piknikteki öğrencilere yıldırım çarptı
Piknikteki öğrencilere yıldırım çarptı
Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığı ilgili yorum!
Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığı ilgili yorum!
CHP, İnce'nin adaylık başvurusunu yaptı
CHP, İnce'nin adaylık başvurusunu yaptı
Ankara’daki selde 6 kişi yaralandı
Ankara’daki selde 6 kişi yaralandı
İİT Genel Sekreter Yardımcılığına Türkiye'nin adayı seçildi
İİT Genel Sekreter Yardımcılığına Türkiye'nin adayı seçildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 4403 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 4403 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye'den ABD'nin Afrin açıklamasına tepki
Türkiye'den ABD'nin Afrin açıklamasına tepki
Roketsan Büyüyor...
Roketsan Büyüyor...

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim