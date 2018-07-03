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Leyla’nın neden öldüğü belli oldu… Vali küçük Leyla Aydemir’in ölüm nedenini açıkladı

Günlerdir Türkiye'nin gündeminde olan küçük Leyla'nın ölüm nedeni belli oldu. Ağrı Valisi Süleyman Elban, Leyla Aydemir'in cenazesinin ardından canlı yayında açıklamalarda bulundu. Vali Elban, "Otopsi ve değerlendirmeler neticesinde yavrumuzun kaybolduktan sonra 8-10 gün içerisinde ölmüş olduğu sonucuna varıldı. Daha sonra da, bir yerde bekletilmiş ve bulunmasından 2-3 gün önce de, bulunduğu suyun içerisine bırakılmış... Ölüm nedeni, 8-10 gün aç bırakılması.." dedi.

Leyla’nın neden öldüğü belli oldu… Vali küçük Leyla Aydemir’in ölüm nedenini açıkladı

Günlerdir Türkiye'nin gündeminde olan küçük Leyla'nın ölüm nedeni belli oldu. Ağrı Valisi Süleyman Elban, Leyla Aydemir'in cenazesinin ardından canlı yayında açıklamalarda bulundu. Vali Elban, "Otopsi ve değerlendirmeler neticesinde yavrumuzun kaybolduktan sonra 8-10 gün içerisinde ölmüş olduğu sonucuna varıldı. Daha sonra da, bir yerde bekletilmiş ve bulunmasından 2-3 gün önce de, bulunduğu suyun içerisine bırakılmış... Ölüm nedeni, 8-10 gün aç bırakılması.." dedi.

03 Temmuz 2018 Salı 14:01
Leyla’nın neden öldüğü belli oldu… Vali küçük Leyla Aydemir’in ölüm nedenini açıkladı

Türkiye’yi acıya boğan küçük Leyla’nın neden öldüğüne dair detaylar vali tarafından açıklandı. Ağrı Valisi Elban, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız ve Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin ile birlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Leyla’nın ölümüyle ilgili otopsi raporunda bazı tespitler olduğunu kaydeden Vali Elban, şunları söyledi:

‘İSTİSMAR VE TECAVÜZ YOK’

“Bayramın 1’inci günü, 15 Haziran günü, Bezirhane köyündeki dedesinin yanına bayrama giden Leyla, aynı gün saat 10.00 itibarıyla kaybolmuştu. 18 günlük aramalar sonucunda dün saat 17.45 itibarıyla köyün 3 kilometre kuzeyinde derede cansız bedenine ulaştık. Yapılan otopsi ve değerlendirmeler neticesinde, yavrumuzun yaklaşık kaybolduktan sonra 8- 10 gün içinde ölmüş olduğu sonucunu varıldı. Ölüm hadisesinden sonra da bulunduğu güne kadar beklediği bir yerde ve dün bulunduğu tarihten de 2- 3 gün içerisinde derede suyun içine bırakılmış olduğu yönünde otopsi raporunda tespitler mevcut. Ölüm nedeni çocuğun aç bırakılması. Açlık nedeniyle ölmüş. Çocuğun cesedinde herhangi bir darp izi, yaralama izi mevcut değil; yine o süre zarfında kuş ya da vahşi hayvan tarafından zarar verilme söz konusu değil. İlk ceset alındığında üzerinde görülen kırmızı izlerin güneş yanığı olduğu tespit edildi. Çocukla ilgili herhangi bir istismar ya da tecavüz emaresi de yoktur. Bu sabaha karşı yavrumuzu otopsi tamamlandı, aile de buranın gelenekleri gereği bekletilmeden defnedilme talebinde bulundu. Cenaze sabah 05.00 itibarıyla teslim edildi ve erken saatlerde de aile ve köylüler yavrunun cenazesini defnettiler. İnşallah bu son kaybolan yavrumuz olur, diye temenni ediyorum.”

‘BAZI İPUÇLARI VAR’

Gazetecilerin gözaltı olup, olmadığını sorduğu Vali Elban, “Gözaltı var, bazı ipuçları var. Çalışmalar titizlikle devam ediyor. Savcılığımızın yoğun değerlendirmesi var. Jandarma, emniyet güçleri yoğun çalışmalarını devam ettiriyor. Gözaltı sayısını şu an için açıklayamıyorum” diye yanıt verdi.

‘KAÇIRILDI’

Bir gazetecinin “Leyla kaçırıldı mı, kayıp mı oldu?” sorusu üzerine “Kaçırıldı” diyen Vali Elban, olay yerinin, daha önce AFAD ekipleri ve balık adamlar tarafından defalarca bakılan bölge olduğunu söyledi. Elban, “Drone ile havadan görüntüleri alındı. Adli Tıp raporuna göre birkaç gün içerisinde oraya bırakıldığı tahmin ediliyor. Şu an için adli tatbikat devam ediyor. Bölgeye ot biçmeye giden bir köylü görüyor” dedi.

GÜVENLİK NEDENİYLE KAÇIRDIĞI YERE GİDEMEDİ

Minik Leyla’nın otopsisi, Erzurum Adli Tıp Kurumu’nda yapıldı. Zayıf düştüğü belirlenen Leyla’nın, 2- 3 gün önce Kurudere mevkisindeki dere yatağına bırakıldığı ihtimali üzerinde durulurken, otopside darp izine rastlanmadı.

Kaçırıldıktan sonra bölgede alınan güvenlik önlemleri nedeniyle Leyla Aydemir’in köyde konulduğu yere gidilemediği üzerinde durulurken, günlerce yemek ve süt verilmeyen küçük kızın açlıktan hayatını kaybettiği belirlendi. Küçük Leyla’nın öldüğünü fark eden kişi ya da kişiler, sakladıkları yerden cansız bedeni alıp, dere yatağına attığı üzerinde duruldu.

Yüz üstü su içerisine atılan Leyla Aydemir’in kalça kısmında güneş yanığı oluştuğu tespit edildi. Tecavüz bulgusu çıkmayan Leyla Aydemir’in vücudundan alınan örnekler incelemeye alındı. Anne Şükran Aydemir, kızının sütten başka bir şey yiyip içmediğini, kaçıranların süt vermesini istemişti.

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