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Leyla'nın öldürülmesiyle ilgili gözaltına bir kadın alındı

Ağrı Valisi Süleyman Elban, kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan küçük Leyla ile ilgili, " 8-10 gün aç bırakılması nedeniyle ölmüş, çocuğun cesedinde herhangi bir darp ve yaralama izi mevcut değil" açıklaması yaptı. Leyla'nın bulunduğu yere isi 2-3 gün önce bırakıldığı ifade ediliyor.Aileye tüm Türkiye’den başsağlığı telefonları geliyor. Öte yandan Habertürk’ün iddiasına göre gözaltına alınan kişinin bir kadın olduğunu belirtildi.

Leyla'nın öldürülmesiyle ilgili gözaltına bir kadın alındı

Ağrı Valisi Süleyman Elban, kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan küçük Leyla ile ilgili, " 8-10 gün aç bırakılması nedeniyle ölmüş, çocuğun cesedinde herhangi bir darp ve yaralama izi mevcut değil" açıklaması yaptı. Leyla'nın bulunduğu yere isi 2-3 gün önce bırakıldığı ifade ediliyor.Aileye tüm Türkiye’den başsağlığı telefonları geliyor. Öte yandan Habertürk’ün iddiasına göre gözaltına alınan kişinin bir kadın olduğunu belirtildi.

03 Temmuz 2018 Salı 18:16
Leyla'nın öldürülmesiyle ilgili gözaltına bir kadın alındı

Ağrı Valisi Süleyman Elban,beraberindeki İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin ile valilikte yaptığı açıklamada, Ramazan  Bayramı'nın birinci günü olan 15 Haziran'da dedesinin yanına bayramlaşmaya giden  4 yaşındaki Leyla Aydemir'in söz konusu tarihte saat 10.00'da kaybolduğunu  hatırlattı.

Aydemir'in cesedinin 18 günlük aramalar sonucu dün saat 17.45'te köyün  3 kilometre kuzeyinde derede bulunduğunu aktaran Elban, şu bilgileri paylaştı:"Yapılan otopsi ve değerlendirmeler neticesinde yavrumuzun yaklaşık  kaybolduktan sonra 8-10 gün içinde ölmüş olduğu sonucuna varıldı ve bu ölüm  hadisesinden sonra da bulunduğu güne kadar beklediği bir yerde ve dün bulunduğu  tarihten 2-3 gün öncesinde o derede suyun içine bırakılmış olduğu yönünde otopsi  raporunda tespitler mevcut. Ölüm nedeni çocuğun 8-10 gün aç bırakılması  nedeniyle, açlık nedeniyle ölmüş ve çocuğun cesedinde herhangi bir darp ve  yaralama izi mevcut değil. O süre içinde herhangi bir kuş ya da vahşi hayvan  tarafından bir yaralama da söz konusu değil. Dün ilk ceset alındığında üzerinde  görülen kırmızı izlerin güneş yanığı olduğu tespit edildi. Leyla Aydemir ile  ilgili herhangi bir istismar ya da tecavüz emaresi yok."

Elban, Aydemir'in cesedine yapılan otopsinin sabaha karşı  tamamlandığını dile getirerek, "Ailede buranın gelenekleri gereği bekletilmeden  defnedilme talebinde bulundu, cenaze sabah 05.00 gibi kendilerine teslim edildi  ve sabah erken saatlerinde aile ve köylüler yavrumuzun cenazesini defnetti.  Tekrar başımız sağ olsun, bu inşallah son kaybolan yavrumuz olur diye temenni  ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bir basın mensubunun olayla ilgili gözaltına alınan olup olmadığını  sorması üzerine Elban, "Olayla ilgili gözaltılar ve bazı ipuçlarımız da var,  çalışmalar titizlikle devam ediyor. Savcılığın olayın üzerinde çok yoğun bir  değerlendirmesi var. Jandarmamız, emniyet güçlerimiz konuyla ilgili yoğun bir  çalışma yürütüyor." diye konuştu. Elban, "olayda bir kaçırılma şüphesi var mı sorusuna da "kaçırılma  tabii" yanıtını verdi.

Minik Leyla'nın cesedinin bulunduğu alanda daha önce bir arama yapılıp  yapılmadığının sorulması üzerine de Vali Elban, şunları kaydetti: "Olay yeri daha önceAFAD profesyonel balık adamlarımız tarafından  defalarca bakılan bir yer, ayrıca drone ile bu bölgenin havadan defalarca  görüntüleri alındı. Zaten adli tıp raporuna göre cesedin en fazla birkaç gün önce  oraya bırakıldığı tahmin ediliyor. Şu an için adli tahkikat devam ediyor."

 Elban, Aydemir'in cesedinin çayır biçmek için bölgeye giden bir köylü  tarafından bulunduğunu da sözlerine ekledi.

KORKUNÇ İDDİA:GÜVENLİK NEDENİYLE KAÇIRDIĞI YERE GİDEMEDİ

Minik Leyla'nın otopsisi, Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda yapıldı. Zayıf düştüğü belirlenen Leyla'nın, 2- 3 gün önce Kurudere mevkisindeki dere yatağına bırakıldığı ihtimali üzerinde durulurken, otopside darp izine rastlanmadı. 

Kaçırıldıktan sonra bölgede alınan güvenlik önlemleri nedeniyle Leyla Aydemir'in köyde konulduğu yere gidilemediği üzerinde durulurken, günlerce yemek ve süt verilmeyen küçük kızın açlıktan hayatını kaybettiği belirlendi. Küçük Leyla'nın öldüğünü fark eden kişi ya da kişiler, sakladıkları yerden cansız bedeni alıp, dere yatağına attığı üzerinde duruldu.

Yüz üstü su içerisine atılan Leyla Aydemir'in kalça kısmında güneş yanığı oluştuğu tespit edildi. Anne Şükran Aydemir, kızının sütten başka bir şey yiyip içmediğini, kaçıranların süt vermesini istemişti.

GÖZALTINA ALINAN KİŞİ KADIN

Öte yandan Leyla’nın ölümüne ilişkin Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca bir kişi gözaltına alındı. Habertürk’ün iddiasına göre gözaltına alınan kişinin bir kadın olduğunu belirtti.

SABAH SAATLERİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Dün gece yarısı otopsi işlemleri için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na getirilen Leya Aydemir'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından saat 03.30'da amcası tarafından teslim alındı. Erzurum'dan ambulansla Ağrı Devlet Hastanesi Ek Binası'ndaki morga götürülen minik Leyla'nın cenazesi, burada annesi ve babası ile yakınları tarafından 

karşılandı. Bir saat kadar morgda bekleyen Leyla'nın cenazesi, Ağrı Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracıyla alınarak, Ağrı kent merkezindeki baba evine getirildi. Cenazeyi karşılayan yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Ardından cenaze, kaybolduğu merkeze 15 kilometre uzaklıktaki dedesi Zeki Aydemir'in yaşadığı Bezirhane köyüne götürüldü. Burada sabahın erken saatlerinde, minik Leyla'nın cenazesi gözyaşları ve ağıtlarla son yolculuğuna uğurlandı.

BABASI CENAZE TÖRENİ İSTEMEDİ

Baba Nihat Aydemir'in bugün öğle yapılması planlanan cenaze için tören istemediğini belirtmesi üzerine, Leyla Aydemir'in sabah defnedildiği belirtildi.

EYLÜL'ÜN BABASINDAN LEYLA'NIN BABASINA BAŞSAĞLIĞI TELEFONU 

Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaybolduktan 7 gün sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın babası İbrahim Yağlıkara, Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir'in babası Nihat Aydemir'i arayarak başsağlığı diledi.

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