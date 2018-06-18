Leyla Lydia Tuğutlu'nun Bikini Fotoğrafı 1 Saatte 55 Bin Beğeni Aldı

Güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, bikinili fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı. Oyuncunun paylaşımı bir saatte 55 bin beğeni aldı.

Leyla Lydia Tuğutlu sezonu açtı. Beyaz göğüs dekolteli bikini giyerek poz veren oyuncu sosyal medyayı salladı.

BİR SAATTE 55 BİN BEĞENİ

Oyuncunun beyaz bikinili fotoğrafı bir saatte 55 bin beğeni aldı. Oyuncunun hayranları, bikinili pozuna övgüler yağdırmayı ihmal etmedi.

MAKYAJSIZ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Leyla Lydia Tuğutlu, daha önce de makyajsız fotoğrafıyla gündeme gelmişti.

LEYLA LYDİA TUĞUTLU KİMDİR?

Leyla Lydia Tuğutlu, 29 Ekim 1989 tarihinde Almanya'nın Berlin şehrinde dünyaya geldi. Türk bir babanın ve Alman bir annenin kızı olan Leyla Lydia Tuğutlu, ilkokula Türkiye'de başladıktan sonra piyano dersleri almaya başladı.

Konservatuvara da yarı zamanlı olarak devam etti. 5 yıl müzik ve keman dersleri aldı. Bu süre içerisinde bir model ajansında çalıştı. Anadolu Lisesi mezunu olan Leyla Lydia Tuğutlu, üniversiteye başladığında konservatuvarı bırakarak ilgi alanı olan manken ve fotomodelliğe başladı. Halen İstanbul Üniversitesi'nde Alman Dili ve Edebiyatı öğrencisidir. Türkçe, İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Es-Es dizisinde İrem karakterini canlandırdı. atv'de yayınlanan Karadayı dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun kardeşi rolündeki Songül karakterini canlandırdı. Ardından Kiralık Aşk dizisinde İz karakterini canlandırdı. Delibal filminde Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaştı.

Sonra ise Tatlı İntikam dizisinde Pelin karakterini ve Kerem Bürsin ile başrolü paylaştığı Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisinde Derin karakterini canlandırdı.