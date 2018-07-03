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Leyla Aydemir, futbolcu Önder Karaboğa'nın yeğeni çıktı

Ağrı'da 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir'in daha önce Amed Sportif Faaliyetler Kulübü forması giyen futbolcu Önder Karaboğa'nın yeğeni olduğu ortaya çıktı.

Leyla Aydemir, futbolcu Önder Karaboğa'nın yeğeni çıktı

Ağrı'da 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir'in daha önce Amed Sportif Faaliyetler Kulübü forması giyen futbolcu Önder Karaboğa'nın yeğeni olduğu ortaya çıktı.

03 Temmuz 2018 Salı 21:21
Leyla Aydemir, futbolcu Önder Karaboğa'nın yeğeni çıktı

Leyla Aydemir, futbolcu Önder Karaboğa'nın yeğeni çıktı

Ağrı'da 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir'in daha önce Amed Sportif Faaliyetler Kulübü forması giyen futbolcu Önder Karaboğa'nın yeğeni olduğu ortaya çıktı.

Ağrı'da, Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü, ailesiyle geldiği dedesinin köyü Bezirhane'de kaybolduktan 18 gün sonra, dün 3 kilometre uzaklıktaki dere yatağında cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir'in profesyonel futbolcu Önder Karaboğa'nın yeğeni olduğu öğrenildi. Daha önce 2'nci Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü ve son olarak 3'üncü Lig ekiplerinden Cizrespor'da futbol oynayan Önder Karaboğa'nın yeğeni Leyla için Amedspor, sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı.

"HEPİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN"

Amedspor sosyal medya hesabından yayınlanan mesajda, "Bayram günü kaybolan ve eski futbolcumuz Önder Karaboğa'nın yeğeni olan küçük Leyla'nın cansız bedenine ulaşılmış. Hepimizin başı sağolsun" denildi.

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