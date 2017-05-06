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06 Mayıs 2017 Cumartesi 12:05

KYK, Gençleri KKTC'ye Getirecek

KYK, Gençleri KKTC'ye Getirecek
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YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMUNCA, "BİR GÜNDE BİN YIL TARİH VE MEDENİYET GEZİLERİ" KAPSAMINDA 81 İLDEN 162 ÖĞRENCİ KKTC'YE GETİRİLECEK

TC Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), "Bir Günde Bin Yıl Tarih ve Medeniyet Gezileri" kapsamında 81 ilden, 162 öğrenciyi, 8-11 Mayıs'ta KKTC'ye getirecek.

KYK'dan yapılan açıklamaya göre, eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle yurtlarda barınan yaklaşık 600 bin gencin, akademik ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla gençlere kültür ve medeniyet değerleri tanıtılacak.

Bu kapsamda "Bir Günde Bin Yıl Tarih ve Medeniyet Gezileri" ile daha önce Konya, Manisa, Şanlıurfa, Gaziantep, Çanakkale, Bursa, Söğüt, Domaniç ve Balkanlar'a gezi düzenleyen KYK, şimdi ise öğrencileri KKTC'ye getirecek.

Geziyle öğrencilere Kıbrıs'ın tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtılması, Kıbrıs Barış Harekatı ve şehitliklerden yola çıkarak tarih bilinci kazandırılması, Kıbrıs halkı ile KYK'lı gençler arasında gönül köprüleri kurulup, birlik ve beraberlik duygularının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Gezi, yurtlarda düzenlenen eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılan öğrenciler arasından kura yoluyla belirlenen 81 ilden 162 öğrencinin katılımıyla 8-11 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

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