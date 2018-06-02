banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99171
ALTIN
193.489
DOLAR
4.5921
STERLİN
6.2207
EURO
5.3613
MS Derneği’nin Olağan Genel Kurulu Yapıldı...
MS Derneği’nin Olağan Genel Kurulu...
Öğrenci yurdunda yangın
ÖĞRENCİ YURDUNDA YANGIN
Kayıp aranıyor
KAYIP ARANIYOR
İş aletlerini çaldı, tutuklandı
İŞ ALETLERİNİ ÇALDI, TUTUKLANDI
banner282
Flaş Haber
Öğrenci yurdunda yangın
Kapat

Kuzey Irak'tan acı haber!

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlarda iki asker şehit oldu, bir asker ağır yaralandı.

Kuzey Irak'tan acı haber!

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlarda iki asker şehit oldu, bir asker ağır yaralandı.

02 Haziran 2018 Cumartesi 18:29
Kuzey Irak'tan acı haber!

Kuzey Irak'tan acı haber

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlarda iki asker şehit oldu, bir asker ağır yaralandı.

TSK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi: "2 Haziran 2018 tarihinde Irak kuzeyinde yol yapım çalışması esnasında askeri iş makinesine bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen roketatarlı saldırı sonucunda, iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise ağır yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz.Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."

Şehit olan Uzman Çavuş Hakan Ergin’in (28) Giresun’un Eynesil ilçesinde oturan ailesine acı haber ulaştı.İlçede esnaf olan baba Ahmet Ergin, oğlunun şehit olduğunu söyleyen yetkililere “Vatan sağ olsun” diye karşılık verdi. Şehit haberi üzerine şehidin ailesinin oturduğu apartman ve çevresine Türk bayrakları asıldı.

banner277

İKİ AYDIR AFRİN'DEYDİ

Ailede, üç erkek kardeşten biri olan Ergin, asıl görev yeri olan Malatya´dan iki yıl önce geçici görevle Hakkari´nin Çukurca ilçesine gitti, buradan da TSK’nın Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı harekâtında görev aldı. Yaklaşık iki ay önce Suriye´nin Afrin bölgesinde görev yürüten şehit Ergin´in kendisine ait sosyal medya hesabından tank mermisiyle fotoğrafını “Türkiye Eynesil´e selamlar” mesajıyla paylaşmıştı. Ergin´in naaşı yarın ilçede düzenlenecek olan törenin ardından toprağa verilecek. 

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşte TSK'nın yeni silahı!
İşte TSK'nın yeni silahı!
Türkiye’nin Otomobili İçin Şirket Kuruldu
Türkiye’nin Otomobili İçin Şirket Kuruldu
Türkiye’de Oy Pusulaları PTT'ye Emanet
Türkiye’de Oy Pusulaları PTT'ye Emanet
Akar: “Ege, Akdeniz ve Kıbrıs'ta Uluslararası Hukuk ve Anlaşmalardan Kaynaklanan Hak ve Menfaatlerin Korunması İçin Gerekli Faaliyetler Kararlılıkla Yürütülmektedir“
Akar: “Ege, Akdeniz ve Kıbrıs'ta Uluslararası Hukuk ve Anlaşmalardan Kaynaklanan Hak ve Menfaatlerin Korunması İçin Gerekli Faaliyetler Kararlılıkla Yürütülmektedir“
İyot Eksikliği Çocuklarda Zeka Geriliğine Neden Oluyor...
İyot Eksikliği Çocuklarda Zeka Geriliğine Neden Oluyor...
Türkiye'den ABD'nin Filistin Tasarısını Veto Etmesine Tepki!
Türkiye'den ABD'nin Filistin Tasarısını Veto Etmesine Tepki!
Genelkurmay Başkanı Akar, ABD'li mevkidaşıyla Suriye'yi görüştü
Genelkurmay Başkanı Akar, ABD'li mevkidaşıyla Suriye'yi görüştü
Fenerbahçe'de tarihi kongre
Fenerbahçe'de tarihi kongre
Yerli otomobil Mehmet Karakaş'a emanet
Yerli otomobil Mehmet Karakaş'a emanet
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Selahattin Demirtaş) Şu Andaki Cumhurbaşkanı Adaylarının -bizim Dışımızda
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Selahattin Demirtaş) Şu Andaki Cumhurbaşkanı Adaylarının -bizim Dışımızda

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim