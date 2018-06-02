Kuzey Irak'tan acı haber

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlarda iki asker şehit oldu, bir asker ağır yaralandı.

TSK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi: "2 Haziran 2018 tarihinde Irak kuzeyinde yol yapım çalışması esnasında askeri iş makinesine bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen roketatarlı saldırı sonucunda, iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise ağır yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz.Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."



Şehit olan Uzman Çavuş Hakan Ergin’in (28) Giresun’un Eynesil ilçesinde oturan ailesine acı haber ulaştı.İlçede esnaf olan baba Ahmet Ergin, oğlunun şehit olduğunu söyleyen yetkililere “Vatan sağ olsun” diye karşılık verdi. Şehit haberi üzerine şehidin ailesinin oturduğu apartman ve çevresine Türk bayrakları asıldı.

