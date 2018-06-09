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Kuruşu kuruşuna emekli maaşları

İlk 5 aya göre SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 6.39 zam yapılacak. Hesaplamalara göre zam oranı temmuzda yüzde 7’yi de bulabilecek. Memur ve memur emeklisinin zam oranı ise yüzde 3.5+2.39 olacak.

Kuruşu kuruşuna emekli maaşları

İlk 5 aya göre SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 6.39 zam yapılacak. Hesaplamalara göre zam oranı temmuzda yüzde 7’yi de bulabilecek. Memur ve memur emeklisinin zam oranı ise yüzde 3.5+2.39 olacak.

09 Haziran 2018 Cumartesi 20:10
Kuruşu kuruşuna emekli maaşları

Kuruşu kuruşuna emekli maaşları

İlk 5 aya göre SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 6.39 zam yapılacak. Hesaplamalara göre zam oranı temmuzda yüzde 7’yi de bulabilecek. Memur ve memur emeklisinin zam oranı ise yüzde 3.5+2.39 olacak.

Bugünlerde bin liralık ikramiyelerini cebine koyan emeklilerin temmuz zammı da adım adım yaklaşmaya başladı. İlk 5 aylık enflasyonun belli olmasıyla birlikte zam oranları şekilleniyor. İlk 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 6.39 zam, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 3.5 artışa ilaveten yüzde 2.39 fark göründü. Haziran enflasyonuna göre zam oranının yüzde 7'yi bulması bekleniyor. Bu durumda fark yüzde 3'e çıkacak. Haziran enflasyonu sıfır çıkarsa bu oranlar uygulanacak.

EMEKLİ ZAMMI 3 TEMMUZ'DA KESİNLEŞECEK
Hem emeklilerin hem de memurların zam oranları için enflasyon temel belirleyici. İlk 6 aylık TÜFE verisi; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek, memurların ve memur emeklilerinin de yüzde 3.5 toplu sözleşme zammına ilaveten alacağı enflasyon farkını ortaya koyacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı mayıs ayı enflasyon verilerine göre; ocak-mayıs endeks değişimi yüzde 6.39 olarak gerçekleşti. Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre, ilk 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammı yüzde 6.39 olarak görünüyor. 3 Temmuz'da ise kesin rakam ortaya çıkacak. Memurların ve memur emeklilerinin de temmuzda enflasyon farkı alabilmesi için ilk 6 aylık TÜFE'nin yüzde 4'ü aşması gerekiyordu. İlk 5 aylık enflasyona göre yüzde 2.39 fark oluştu. Bu fark memur ve memur emeklilerinin zammına ilave olarak verilecek.

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EMEKLİYE EK ÖDEME DE ARTACAK
Emeklilere yapılan zamlardan ayrı olarak yüzde 4 ek ödeme de veriliyor. Yüzde 6.39'luk enflasyona göre ek ödeme miktarı da artmış olacak. Örnek hesaplamaya göre artış şöyle gerçekleşecek. 

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