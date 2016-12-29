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29 Aralık 2016 Perşembe 12:27

KÜRESEL ISINMA KUŞLARI ERKEN GÖÇ ETTİRİYOR

Küresel ısınmanın kuşların erken göç etmesine yol açtığı belirlendi.

KÜRESEL ISINMA KUŞLARI ERKEN GÖÇ ETTİRİYOR
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KÜRESEL ISINMA KUŞLARI ERKEN GÖÇ ETTİRİYOR

Birleşik Krallık'taki Edinburgh Üniversitesinde görevli bilim insanlarının 5 kıtada yüzlerce kuş çeşidini inceleyerek yaptığı araştırma, küresel hava sıcaklıklarının yükselmesinin göçmen kuşların üreme alanlarına erkenden göç etmelerine neden olduğunu ortaya koydu.

Araştırmada, hava sıcaklıklarının arttığı her bir derece için kuşların yazın üredikleri alanlara bir gün erken göç ettiği gözlendi. Kuşların üreme alanlarına birkaç gün bile olsa yanlış zamanda gitmesinin gıda ve yuva yerleri gibi kendileri için hayati önemi olan kaynakları bulmalarını zorlaştırdığı anlaşıldı.

Kuşların üreme alanına geç ulaşmasının yavrularının yumurtadan çıkma zamanını ve hayatta kalma şanslarını etkilediğinin görüldüğü çalışmada ayrıca, uzun mesafelerin kat edildiği göçlerde kuşların, havaların ısınmasıyla üreme alanına kendilerinden önce ulaşan kuşlara göre bölgenin avantajlarından yararlanamadıkları belirlendi.

Araştırmanın sonuçları "Journal of Animal Ecology" dergisinde yayımlandı.

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Anahtar Kelimeler
GöçKuşlarKüresel ısınma
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