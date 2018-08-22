Kurbanlık koyun bagajda böyle taşındı

Adana'da bir otomobilin bagajında taşınan ve başını sökülen stop farı bölümünden çıkaran kurbanlık koyunun görüntüleri, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Sürücüsü belirlenemeyen 01 KC 330 plakalı otomobilin bagajında taşınan kurbanlık koyun ilginç görüntü oluşturdu. Başka bir araçtan cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde, koyunun, nefes alması için aracın arka stop farının yerinden söküldüğü, hayvanın hareket halindeki aracın bagajında nefes almak için başını far bölümünden dışarı çıkardığı görülüyor. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler yoğun ilgi gördü.