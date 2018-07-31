Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamasından satır başları şöyle:

100 günlük icraat

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü 100 günlük icraat programını vatandaşlarla paylaşacak."

"2019-2023 dönemine ait Stratejik Plan Kasım sonuna kadar hazırlanmış olacak."

"Sahada somut neticeler alındı"

"Güvenlik birimlerimiz arasında son dönemde yakalanmış eş güdüm sahada da somut neticeler vermeye devam etmektedir."

"Suriye kaynaklı terör tehditlerine karşı etkin mücadelemiz kararlı şekide devam edecek."

"ABD'nin tehdidi kabul edilemez"

"(ABD'nin yaptırım tehdidi) Türkiye hiçbir tehdide ve hiçbir tehditvari dile prim vermez. Tehdit ifadelerinin kabul edilmesi mümkün değildir."

Kurban Bayramı tatili 9 gün

"Kurban bayramı tatili 9 güne çıkartılmıştır. Pazartesi de tatile dahil edilmiş bulunuyor."

"Türkiye alternatifsiz değil"

"Türkiye kolay gözden çıkarılacak ülke değildir, bunu herkesin bilmesi gerekir, F-35 olur başka mevzular olur, Türkiye alternatifsiz de değildir."

Brunson açıklaması

"Rahip Brunson meselesiyle ilgili devam eden yargı sürecine herkesin saygı duyması gerekir."

"Münbiç planı uygulanmaya devam ediyor"

"Münbiç planı, tasarlandığı şekilde uygulanmaya devam ediyor. Onun bir takvimi, belli unsurları var. Bunlar adım adım hayata geçiriliyor. ABD ile gerilimin eylem planını etkilememesi beklentimiz. Bizim beklentimiz ABD'nin YPG terör örgütü ile her türlü angajmanını sonlandırmasıdır."

Bedelli askerlik

Bedelli askerlik kanun tasarısının önümüzdeki birkaç gün içinde imzalanması öngörülüyor. 21 gün konusunda herhangi bir geri adım yok.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'yi kabulü

"Olağanüstü ya da acil koduyla bir durum yok, zaman zaman bu tür görüşmeleri hep birlikte müşahede edeceğiz."

Ekonomide önemli adımlar atılacak

"Kamu kurumlarına bütçe disiplini doğrultusunda bazı tasarruf hedefleri konuldu."

"Orta vadeli programın açıklanmasıyla Türk ekonomisinin yapısal gücünün bütün sektörlere yansıtılması noktasında önemli adımlar atılacak."