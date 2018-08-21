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Kurban Bayramı'nda baklava üretimi katlandı

Türkiye'de günlük bin ton civarındaki baklava üretimi Kurban Bayramı'nda üç-dört katına çıkıyor.

Kurban Bayramı'nda baklava üretimi katlandı

Türkiye'de günlük bin ton civarındaki baklava üretimi Kurban Bayramı'nda üç-dört katına çıkıyor.

21 Ağustos 2018 Salı 20:06
Kurban Bayramı'nda baklava üretimi katlandı

Türkiye'de günlük bin ton civarındaki baklava üretimi Kurban Bayramı'nda üç-dört katına çıkıyor.

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği Başkanı Mehmet Yıldırım, “Türkiye genelinde günlük ortalama bin 50 ton ile bin 100 ton arasında bir üretimimiz var. Kurban Bayramı'nda bu, üç-dört katına çıkıyor. Bayramda günlük üretimimiz 4 bin 500 tonu buluyor." dedi.

Türkiye'de günlük bin ton civarındaki baklava üretimi Kurban Bayramı süresince üç dört katına çıkarken, baklavacıların bu bayram günlük üretimleri 4 bin 500 tonu buldu.

Tüketiciler raflarda kilogramı 20 liradan başlayan fiyatlarla cevizli baklava, 30-85 lira arasında da fıstıklı baklava bulabilirken, fıstık fiyatlarının bu şekilde gitmesi durumunda baklavacılar yılsonuna kadar zam yapmayı düşünmüyor.

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, Kurban Bayramı'nda da tüketicilerin, bayramların gözdesi olan baklavadan vazgeçmediklerini söyledi.

Bayram öncesi ve sırasında oldukça yoğun bir tüketici talebi ile karşı karşıya olduklarını bildiren Yıldırım, şunları söyledi:

"Baklava fiyatlarına bakarsak, 20 liraya da baklava bulabiliyorsunuz, en iyi baklavanın kilosu ise 85 lira. 20 lira olan cevizlidir, fıstıklı baklavanın fiyatlarından bahsedersek de 30-85 lira arasında fiyatların değiştiğini söyleyebiliriz.

Tüketici tercihini bütçesine göre kullanıyor. Ekonomik durumu iyi olanlar kaliteli baklava alıyor, zayıf olanlar da orta-sınıf baklavaları tercih ediyor. İstanbul'da da tüketim bu bayram gayet iyi. İstanbul'da da Kurban Bayramı'nda günlük bin - bin 100 ton civarında bir üretimden bahsedebiliriz."

Mehmet Yıldırım, baklavacılıkta Kurban Bayramı'nın da önemli günler arasında olduğunu, satışların oldukça iyi gittiğini, bilinenin aksine Kurban Bayramı'nda baklavaya talebin azalmadığını anlattı.

"Fıstıklı baklavanın zararını sektör cebinden çekti"

Geçtiğimiz aylarda yaşanan fıstık fiyatlarındaki yükselme nedeniyle, baklavacıların fıstıklı baklava üretmeme kararı aldıklarını anımsatan Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz o dönem bir basın toplantısı yaptık ve o toplantıyı yaptığımız sırada fıstıklı baklavanın kilosu 80 liraydı. O zaman 'Fıstık fiyatları 210 lira oldu diye biz baklavaya zam yapmayacağız ama fıstıklı baklavayı da yapmayı düşünmüyoruz.' dedik ve protesto ettik. Bir müddette arkadaşlarımız fıstıklı baklava yapmaktan vazgeçti cevizli ve fındıklı baklavaya yöneldiler.

Fıstıklı baklavanın zararını sektör cebinden çekti, fıstık fiyatları aşırı yükseldiğinde ciddi anlamda da zarar etti sektör. Ve o dönem baklavaya zam yapılmadı. Şimdi mahsul zamanı geldi ve fıstık fiyatları da geriye düştü. Baklavacılar bir zam yapmadı ki, şimdi sektör fıstık fiyatları ucuzladı diye baklavayı ucuzlatsın. Şu an biz zararı karşılamaya çalışıyoruz. Fıstık fiyatları yükseldiğinde baklava sektörü ciddi manada zarar etti.”

"Gıda sektöründe baklavacılık en temiz sektördür diyebiliriz"

Baklavalık fıstık fiyatlarının 110 liraya kadar düştüğünü aktaran Yıldırım, geçen sene fiyatların ortalama 85-90 lira civarında olduğunu anımsattı.

Yıldırım, sektördeki bazı fıstıkçıların, "Fıstık fiyatları düştü, baklava fiyatları niye düşmüyor?" dediğini anımsatarak, "Biz zam yapmadık ki düşürelim, bilakis işletme giderlerimizde ciddi bir artış var. Yine de baklavaya bir zam yapmayı düşünmüyoruz. Fıstık fiyatlarındaki bu durgunluk böyle devam ederse, yılsonuna kadar baklavalara zam yapmayı düşünmüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sektörde merdiven altı üretimin oldukça azaldığını, bu anlamda yapılan çalışmaların sonuç verdiğini belirten Yıldırım, "Gıda sektöründe baklavacılık en temiz sektördür diyebiliriz." dedi.

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