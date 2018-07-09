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Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy Oldu

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk Kültür ve Turizm Bakanı turizmci, iş adamı Mehmet Ersoy oldu.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy Oldu

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk Kültür ve Turizm Bakanı turizmci, iş adamı Mehmet Ersoy oldu.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 23:49
Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy Oldu

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy Oldu

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk Kültür ve Turizm Bakanı turizmci, iş adamı Mehmet Ersoy oldu.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Kültür ve Turizm Bakanlığına turizmci, iş adamı Mehmet Ersoy getirildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan düzenlediği basın toplantısıyla CumhurbaşkanlığıKabinesini açıkladı.

Buna göre, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy oldu.

1968'de İstanbul'da doğan Ersoy, İstanbul Alman Lisesinin ardından, İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

Turizm sektöründe 25 yılı aşkın bir geçmişe sahip Ersoy, tur şirketi ve çeşitli otellerin de sahibi.

Mehmet Ersoy, 2012 yılında cruise sektörüne yatırım yaparak, Türkiye'nin tek cruise gemisi işletmecisi oldu. 2017'de online rezervasyon platformunu hayata geçirerek, dünyanın dört bir köşesinden 200 bine yakın tesis için rezervasyon hizmeti sağlamaya başladı.

Turizm sektöründe adından söz ettiren isimler arasına yerleşen, binlerce kişiye istihdam sağlayan Ersoy, evli ve iki çocuk babası.

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