Külliye'den Tweet Atan BBC Muhabirine Altın Yanıtı



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bugün İngiltere Başbakanı Theresa May’in ziyaretini takip etmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne gelerek basın toplantılarının yapıldığı salonda çektiği fotoğrafı “Erdoğan’ın sarayındayım – çok fazla altın var” mesajıyla sosyal medyada paylaşan BBC muhabiri Laura Kuenssberg’e Twitter hesabından cevap verdi.“BBC muhabiri Kuenssberg Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde altın olduğuna dair bir dizi yalan söylüyor” ifadesini kullanan Kalın, “Bunların hiçbiri altın değil. Yaptıkların sadece gazeteciliğinin düşük kalitesini gösteriyor” dedi.Cumhurbaşkanı Başdanımanı Mustafa Varank da BBC muhabirinin twetine şöyle yanıt verdi: "Hey Laura bak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhafızları da altından yapılmış".