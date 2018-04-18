Kulislerde neler konuşuluyor?

Meclis kulislerinde ne konuşuluyor?

Deniz Zeyrek, Bahçeli'nin erken seçim çağrısının ardından meclis kulislerinde konuşulanları yazdı.

Milliyetçe Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında erken seçim çağrısında bulundu.



Bu çağrı siyaseti hareketledirirken, meclis kulislerinde konuşulanları Hürriyet yazarı Deniz Zeyrekyazdı.



'GİTTİ REZERVASYON'



Bahçeli'nin çağrısından sonra bir çok kişiyle konuştuğunu ifade eden Zeyrek 'Bir meslektaşım “gitti bizim erken rezervasyon” dedi. “Neden” dediğimde “Bahçeli'nin açıkladığı tarih(26 Ağustos 2018) 9 günlük bayram tatiline denk geliyor ve biz de ucuz olsun diye erken rezervasyon yapmıştık” yanıtını aldım.“Bahçeli Erdoğan'dan habersiz yapmaz böyle bir şey” diyen bir iktidar milletvekili, sözlerini “Artık CHP'liler düşünsün, onların seçmenler yine tatilde yakalanacak” esprisi ile sürdürdü.' diye yazdı.



İYİ PARTİ'DEN TAKTİK



Zeyrek, TBMM koridorlarında sorulan sorulara da değinirken, genel olarak verilen cevapları şöyle yazdı;



TBMM koridorlarında uzun süre kaldım. Orada en çok sorulan soruları ve duyduğum yanıtları özetleyerek aktarmak istiyorum:



1- AK Parti ve MHP geçen haftaya dek “erken seçim” için ne diyordu?



Gazeteci Talat Atilla, 16 Mart 2018 günü köşesinde “Erken seçimi Bahçeli isteyecek” diye yazmıştı. Bu iddia başka gazeteciler tarafından da tekrarlanıp gündemde tutulunca hem MHP hem AK Partitepki göstermiş, iddiayı yalanlamıştı. Bahçeli ve yardımcısı Prof. Semih Yalçın erken seçimolmayacağı konusunda çok net konuşmuştu.



On gün önce canlı yayında NTV'den Özgür Akbaş'ın “Sayın Bahçeli bir çıkış yapar ve erken seçimisterse ne olur” sorusunu yanıtlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da “Sadece çıkış yapmış olur. Erken seçim olmayacak, şiddetle karşıyız” karşılığını vermişti.



Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Parti Sözcüsü Mahir Ünal, defalarca seçimlerin zamanında olacağını ifade etmişti. Başbakan Bekir Bozdağ'ın erken seçimsorularına yanıtı “kaç defa tekrar edeceğiz, seçimler zamanında yapılacak” olmuştu.



2 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin böyle bir açıklama yapacağından haberdar mıydı?



Genel kanaat, haberi olmadığı yönündeydi. Bunun en büyük göstergesi, Erdoğan'ın grup konuşmasında üç kere seçimlerden söz edip 2019 tarihini vermesiydi. Başka bir gösterge de Bahçeli'nin “böyle bir açıklama yapacağınızdan cumhur ittifakındaki ortaklarınızın haberi var mıydı” sorusuna “hayır” yanıtını vermesiydi. Başbakan Yıldırım ve TBMM'deki bütün AK Partililer de Bahçeli'nin çıkışını “sürpriz” olarak karşılıyordu.



3- Bahçeli neden 26 Ağustos'u seçti?



O tarih, Malazgirt Zaferi'nin ve 30 Ağustos'ta zaferle noktalanan Büyük Taarruzun başlangıcının yıldönümüydü. Diğer tarafından bu yıl Kurban Bayramı tatili 26 Ağustos'ta bitiyordu. Bir başka yorum kongre sürecini tamamlayamayan İYİ Parti'nin o tarihte seçime giremeyeceği idi. Ayrıca 3 aylığına uzatılınca 20 Temmuz'da bitecek OHAL bir daha uzatılmazsa, seçimlere OHAL'siz gitme durumu da ortaya çıkabilirdi.



4- İYİ Parti seçimlere ne zaman girebilir?



“İYİ Parti 1 Nisan'da kongre yaptığı için 1 Ekim'den sonraki seçimlere katılabilir” yorumları yapılıyor. Ancak, İYİ Parti'nin CHP'nin de desteği ile TBMM'de 20 milletvekili ile grup kurarak bu engeli aşabileceğine dikkat çekiliyor. Bir başka seçenek de Demokrat Parti ismi ile seçimlere katılım. AK Partililer, seçim tarihinin “İYİ Parti'nin seçimlerine girmemesi” fikri üzerinden belirlenmesi halinde halkın tepkisini çekeceği ve ters tepeceği görüşünü de savunuyor.



5 - Uyum yasaları o tarihe yetişir mi?



Uyum yasalarını hazırlayan komisyondaki bir yetkiliye sorunca “Biz seçimler 2019'da yapılacak gibi çalışıyoruz. Daha yapacak çok iş var ama istenirse yetiştiririz.”



6- Erken Seçim olacak mı olmayacak mı?



Soruyu yönelttiğim siyasetçiler ile meslektaşlarımın yanıtlarından şu sonucu çıkardım:



“Erken seçim ihtimali daha yüksek ama 26 Ağustos'ta değil, Ekim ya da Kasım'da olur. Bir ihtimal de Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası konjonktürü gerekçe gösterip Bahçeli'yi seçimlerinin zamanında yapılması konusunda ikna edebilir.”