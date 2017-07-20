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20 Temmuz 2017 Perşembe 18:59

Kudüs’te Gerginlik... Erdoğan, Rivlin İle Görüştü

Kudüs'te Gerginlik... Erdoğan, Rivlin İle Görüştü
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 14 TEMMUZ'DA HAREM-İ ŞERİF'TE VUKU BULAN VE CAN KAYIPLARININ YAŞANDIĞI HADİSENİN KAYGI VERİCİ OLDUĞUNA İŞARET EDEREK OLAYDAN VE CAN KAYIPLARINDAN DERİN ÜZÜNTÜ DUYDUĞUNU BELİRTTİ

ERDOĞAN, DİN VE İBADET ÖZGÜRLÜĞÜ ÇERÇEVESİNDE MÜSLÜMANLARIN MESCİD-İ AKSA'YA HİÇBİR KISITLAMA OLMAKSIZIN GİREBİLMELERİ GEREKTİĞİNİ İFADE ETTİ

TEDBİRLERİN GÜVENLİK AMAÇLI OLDUĞUNU İFADE EDEN İSRAİL CUMHURBAŞKANI RİVLİN İSE HAREM-İ ŞERİF'İN STATÜSÜNDE HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK OLMAYACAĞI VE DİNİ ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMAYACAĞI HUSUSLARINDA GÜVENCE VERDİ

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs'te Mescid-i Aksa ekseninde yaşanan gerilimle ilgili İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Temmuz'da Harem-i Şerif'te vuku bulan ve can kayıplarının yaşandığı hadisenin kaygı verici olduğuna işaret etti.

Olaydan ve can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şiddetin tasvip edilemeyeceğine dikkati çekti.

Dini mekanların kutsiyetine ve tarihi statüsüne saygı gösterilmesi gerektiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, din ve ibadet özgürlüğü çerçevesinde Müslümanların Mescid-i Aksa'ya hiçbir kısıtlama olmaksızın girebilmeleri gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Harem-i Şerif'in tüm İslam dünyası için önem taşıdığına işaret ederek girişte İsrail askerlerinin metal dedektörle arama yapma uygulamasının en kısa sürede kaldırılması ve gerilimin son bulması gerektiğini söyledi.

İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin ise tedbirlerin güvenlik amaçlı olduğuna değinerek Harem-i Şerif'in statüsünde herhangi bir değişiklik olmayacağı ve dini özgürlüklerin kısıtlanmayacağı hususlarında güvence verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile de sabah saatlerinde telefon görüşmesi yapmıştı.

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