Küçük Eylül Cinayetinin Detayları Ortaya Çıktı: Katili, Arabanın Tekerlek İzleri Ele Verdi
Son Dakika! Küçük Eylül cinayetinin detayları ortaya çıkmaya başladı. Katil zanlısını, arabasındaki tekerlek izleri ele verdi. Küçük Eylül'ün cesedi evinin 2 kilometre uzağında bulundu.
Bir hafta önce Ankara'nın Polatlıı ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cesedi babasının tarlasında bulundu. Katil zanlısının, arabasındaki tekerlek izleri cinayeti ortaya çıkardı. Eylül'ün cesedi evinin 2 km uzağında bulunurken zanlının annesi ve kız arkadaşı gözaltına alındı.