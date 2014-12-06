Krom Madeninde Göçük: 1 Ölü, 1 Yaralı

Osmaniye'nin Akyar köyünde krom madeninde meydana gelen göçükte 1 işçi öldü, 1 işçi de yaralandı.









Osmaniye'nin Akyar köyü yakınlarında bulunan bir maden ocağında göçük meydana geldi. Bir işçinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı göçükte, içeride mahsur kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Akyar köyü yakınlarında Göktürk krom madeninde göçük meydana geldi. Haber verilmesi üzerine bölgeye kurtarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Toprak kayması sonucu madenin giriş kısmanda oluşan göçükten bir işçinin cesedi çıkarıldı. İçeride mahsur kalan işçileri kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.