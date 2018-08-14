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Kredi kartında taksit sayısına 12 ay sınırı

BDDK, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerindeki taksitlendirme süresinin 12 ayı geçemeyeceğini açıkladı.

Kredi kartında taksit sayısına 12 ay sınırı

BDDK, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerindeki taksitlendirme süresinin 12 ayı geçemeyeceğini açıkladı.

14 Ağustos 2018 Salı 20:04
Kredi kartında taksit sayısına 12 ay sınırı

BDDK, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerindeki taksitlendirme süresinin 12 ayı geçemeyeceğini açıkladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), banka kartları ve kredi kartları, bankaların kredi işlemleri, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin kuruluş ve faaliyet esasları hakkında olmak üzere üç yönetmelikte değişiklik yapılmasının kabul edildiğini açıkladı.

Taksitli ödemelere '12 ay' kısıtlaması

Kurumundan yapılan duyuruda banka kartları ve kredi kartları hakkında yönetmelikte yapılan değişiklikler şöyle sıralandı:

"Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi 12 ayı geçemez.

Bu süre; elektronik eşya alımlarında 3 ay, bilgisayar alımlarında, kulüp ve derneklere yapılan ödemelerde, havayolları, seyahat acenteleri, taşımacılık ve konaklama ile ilgili harcamalarda 6 ay, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda ve sağlık ürünü alımlarında, vergi ödemelerinde 9 ay olarak uygulanır.

Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek kuyum, telekomünikasyon, doğrudan pazarlama ile ilgili harcamalar, yurt dışında yapılan harcamalar ve yemek, gıda, alkollü içecek, akaryakıt, kozmetik, ofis malzemesi ile hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımlarında taksit uygulanamaz.

Kurumsal kredi kartları ile mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi dokuz ayı geçemez".

“Kredinin vadesi 36 ayı aşamaz”

Bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelikte yapılan değişiklikler ise şöyle sıralandı:

Konut edinmeleri ve konut tadilatı kapsamında konutun 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 684 üncü maddesinde düzenlenen bütünleyici parçası niteliğini haiz olacak şekilde mal veya hizmet alımı amacıyla tüketicilere kullandırılan krediler, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, diğer gayrimenkul alımı amaçlı krediler, eğitim ve öğrenim ücretinin finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ve kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçların finansmanı amacıyla doğrudan ilgili kurum veya kuruluşun hesabına ödeme yapılmak şartıyla kullandırılan krediler ile bu kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler hariç olmak üzere, tüketici kredilerinin vadesi otuz altı ayı, taşıt kredileri ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi kırk sekiz ayı, cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ayı aşamaz.

Bu kredilerin yeniden yapılandırılmasında aynı vadeler uygulanır.

Geçici Madde: Bu maddenin yayımı tarihinden önce kullandırılan ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri, borçlu tarafından bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde talep edilmesi durumunda en fazla kırk sekiz ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilir.

Yeniden yapılandırma kapsamında borçluya ilave kredi kullandırılması halinde ilave kullandırılan kredinin vadesi otuz altı ayı aşamaz"

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