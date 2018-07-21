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KPSS yarın yapılacak

KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları yarın yapılacak.

KPSS yarın yapılacak

KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları yarın yapılacak.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 14:53
KPSS yarın yapılacak

KPSS yarın yapılacak

KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları yarın yapılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları yarın gerçekleştirilecek.

KPSS lisans düzeyi yarın çoklu oturumlar şeklinde düzenlenecek. KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 1 milyon 234 bin 617 aday, Eğitim Bilimleri oturumuna ise 440 bin 324 aday katılacak.

KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültüroturumuna girecek adaylar saat 10.00'dan sonra, Eğitim Bilimleri oturumuna katılacaklar da saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Adaylara, sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunda 120 soru için 130 dakika, Eğitim Bilimleri oturumunda ise 80 soru için 100 dakika süre verilecek.

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