KPSS soruları ve cevap anahtarı yayımlandı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 22 Temmuz'da yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayımladı.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayımladı.

ÖSYM'nin internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"22 Temmuz 2018 tarihinde uygulanan 2018- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Temel Soru Kitapçıklarına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 24 Temmuz 2018 tarihinde saat 16.15’den itibaren erişime açılacaktır. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişebileceklerdir. Sorular, Temel Soru Kitapçığı dizilimindedir."