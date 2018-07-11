Kötü koku gelmesi üzerine komşular ev sahibini aradı! Buzdolabının içinde...

Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki bir evin buzdolabında erkek cesedi bulundu.



Kiraya verdiği evine giren ev sahibi, erkek cesedinin ters bir şekilde evdeki buzdolabının içerisine konulduğunu gördü. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, buzdolabındaki kişinin boğazı kesilerek öldürüldüğünü belirledi.Alınan bilgiye göre, Harmanlar Mahallesi Çaldıran 1. Sokak'taki 7 katlı apartmanın 2. katındaki daireden kötü koku gelmesi üzerine komşular durumu ev sahibine bildirdi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı inceleme yaptı. Cesedin üzerinden kimlik belgesi çıkmadığı öğrenildi.