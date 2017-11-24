Kötü Haberi Kendisi Verdi!

Star TV'de yayınlanan Duymayan Kalmasın'a konuşan Serdar Ortaç, yaşadığı zorlukları kameralar karşısına geçip anlattı.

"YÜRÜRKEN DENGEDE DURAMIYORUM"

Zor günler geçirdiğini belirten ünlü şarkıcı, "Piyano çalarken parmaklarım kilitleniyor. Bazen eller uyuşuk, ayaklar uyuşuk. Yürürken dengede duramıyorum." diyerek sevenlerini üzecek açıklamalarda bulundu.

"SANKİ İÇİME ÇİMENTO DÖKÜLMÜŞ GİBİ"

Daha önce de hastalığıyla ilgili açıklamalarda bulunan Ortaç, dışarıdan iyi gözükmesine rağmen hastalığından dolayı çok acı çektiğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı: "Dıştan iyiyim, ama içeriden yanıyorum. Sanki çimentoyu, alçıyı belime dökmüşler gibi. Sahnede 'Yaz Yağmuru'nu okuyorum mesela, hop yana kayıyorum toparlıyorum kendimi ve devam ediyorum."

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