Korkunç İstismar

Samsun'da olay tarihinde 14 yaşında olan lise öğrencisi kıza cinsel istismarda bulunup alıkoyduğu iddiasıyla tutuklanan 65 yaşındaki bir kişi toplam 18 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı









Olay, 2012 yılı Eylül ayında meydana geldi. İddiaya göre, 65 yaşındaki M.N.T., tanıştığı lise öğrencisi 14 yaşındaki G.K.’ye zaman zaman harçlık verip buluşarak götürdüğü piknik yerinde kandırarak cinsel istismarda bulundu.



Kızın hamile kalıp olayın yakınları tarafından duyulması üzerine olay polise haber verildi. Gözaltına alınarak tutuklanan M.N.T., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.



Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen davanın son duruşmasında M.N.T., "cinsel istismar" suçundan 15 yıl, "alıkoymak" suçundan da 3 yıl 1 ay 15 gün olmak üzere toplam 18 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.