Köpeği Suriyelilerin öldürdüğünü söyleyen video asılsız çıktı

Sosyal medyada yer alan, bir grup çocuğun köpek yavrusuna işkence ettiğini gösteren görüntülerle ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yaptı.

Sakarya'da patileri kesilerek ölüme terk edilen köpek yavrusu tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Olayı fırsat bilerek, halkı Suriyeliler'e karşı kışkırtmak isteyen bazı odaklar ise sosyal medyada bir video yayınladı.

Videodaki çocukların Suriyeli olduğu ve Sakarya'daki vahşeti gerçekleştirdiği iddia edildi.

Enmiyetten provokasyon uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü, söz konusu videonun geçen yıl Ürdün'de çekildiğini açıkladı ve yayının Türkiye'de bulunan Suriyeli sığınmacılara yönelik provokasyon amacı taşıdığını vurgulayarak, vatandaşları uyardı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün konuyla ilgili olarak yayımladığı basın açıklaması şöyle;

"16.06.2018 tarihinde bir çok sosyal medya ve haber sitesinde yayınlanan yavru köpek katliamına yönelik Suriyeli çocuklara karşı provokasyon içeren haberler ve video ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Sakarya'nın Sapanca ilçesi, Yüzevler Mahallesi'nde ormanlık alandaki köpekleri beslemeye giden hayvan severler, patileri ve kuyruğu kesilmiş yavru köpeğin yerde kıvrandığını görmüş, veterinere götürülen ağır yaralı köpeğin daha sonra tedavisi için getirildiği İstanbul'da bir veteriner kliniğinde öldüğü haberleştirilmiştir.

Olay ile ilgili 16.06.2018 tarihinde bir çok sosyal medya ve haber sitelerinde yayınlanan videonun 2017 tarihinde Ürdün’de çekildiği ve görüntülerdeki mekanın, Sakarya’da meydana gelen olayın gerçekleştiği ormanlık alan ile örtüşmediği tespit edilmiştir.

Söz konusu olayda, Suriyeli sığınmacılara yönelik provokasyon amaçlı paylaşılan videonun sonu kesildiği ve tamamı izlenildiğinde bahse konu videonun art niyetli kişiler tarafından ülkemizde yayınlandığı değerlendirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.​"