'Köpeğe Tecavüz' Davasında Rezalet

'Köpeğe Tecavüz' davasında hakim de sanık da isyan ettirdi

Köpeğe tecavüzle suçlanan sanık 'Ben köpeğe tecavüz etmedim. Ben bir hayvenseverim' dedi. Mahkeme hakimi dava sırasında 'İtin sahibi kim' deyince tepki gördü





Kağıthane’de üç ay önce “Nilayım” isimli köpeğe tecavüz ettiği iddiasıyla 4 yıla kadar hapsi istemiyle yargılanan tutuksuz sanık H. Y. “Kamera görüntülerindeki o kişi ben değilim. Ben köpeğe tecavüz etmedim. Ben bir hayvan severim. Hiçbir zaman hayvanlara zarar vermedim. Sürekli hayvanlara yardım eden, karınlarını doyuran bir insanım” diyerek kendini savundu. Mahkeme suçtan zarar görmesi ihtimaline binaen köpeğin sahibi Gazi Güven’in ve İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu ve Eskişehir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu’nun davaya müdahil olarak kabulüne karar verdi. Sanığın dosya içerisinde bulunan CD’ler ve flash diskler birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gönderilerek görüntülerdeki şahsın sanık olup olmadığı konusunda rapor aldırılmasına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

TUTUKSUZ ŞÜPHELİ, KÖPEĞİN SAHİBİ VE BARO TEMSİLCİLERİ DURUŞMAYA KATILDI

İstanbul Adalet Sarayı’nda bulunan 63. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık H. Y. ve müşteki köpeğin sahibi Gazi Güven hazır bulundu. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu adına Deniz Tavşancıl Kalafatoğlu, Elçin Aybek ve Özen Baydoğan da duruşmaya müdahil olarak katıldı.

“İTİN SAHİBİ KİM?”

Duruşma başladıktan sonra Hakim Hacı İbrahim Gözükara, “İtin sahibi kim?” diye sordu. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu avukatları ve Müşteki Avukatı Yasemin Babayiğit de “Biz köpek diyoruz” derken, bazı izleyiciler de “Köpek o diye” hakime tepki gösterdi. Hakim bu tepkiye karşılık vermedi ve duruşmayı görmeye devam etti.

“BEN KÖPEĞE TECAVÜZ ETMEDİM. BEN BİR HAYVANSEVERİM”

İddianemenin okunması ve kimlik tespitinin ardından savunma yapan sanık H. Y. “Sayın Hakim Bey kamera görüntülerindeki o kişi ben değilim. Ben köpeğe tecavüz etmedim. Ben bir hayvan severim. Hiçbir zaman hayvanlara zarar vermedim. Sürekli hayvanlara yardım eden, karınlarını doyuran bir insanım” dedi. Hakim Gözükara, “Polisteki ifadeni kabul ediyor musun?” diye sorunca H. Y., “Polisteki ifademi kabul ediyorum. Olay günü alkollüydüm. Polisler bana “Arabayla köpeğe çarpmışsın” dediler. Ben polislere “Köpeğe arabayla çarptığımı hatırlamıyorum” dedim. “10 gün önce köpeğe çarpmışsın” dediler. Ben de o tarihte alkollü olduğumu düşünerek öyle söyledim. Bana yüklenen suç taciz ve tecavüzle alakalıymış. Böyle bir şeyi kabul etmiyorum” diye konuştu.

DELİL OLAN “O GÖRÜNTÜLER” TARTIŞILDI

Sanık Avukatı Adem Muratbeyoğlu, CD görüntülerinin çok net olduğunu belirterek, “Müvekkilim sigara kullanmıyor, görüntülerdeki kişi sigara kullanıyor. Emniyet Foto Film Şube’ye müvekkilimi götürüp kamera görüntüleriyle teşhis yapması gerekirken böyle bir şeyde yapmamıştır. Bu hususta gerçek şahsın, sanık olup olmadığının tespitinin yapılmasını talep ediyoruz. Ayrıca müvekkilimi gördüğünü söyleyen kişi vardır. O şahıs da teşhis yapılmamıştır” diye konuştu.

İKİ TANIK DİNLENDİ : KÖPEĞİN YANINDA GÖRDÜĞÜMÜZ KİŞİ SALONDAKİ SANIKTIR

Duruşmada dinlenen müşteki Gazi Güven de köpeğin kendisine ait olduğunu, olayı görmediğini belirterek, şikayetçi olduğunu söyledi. Tanık B. Y., “Olay öncesinde mahallede hayvanlar bizden kaçıyorlardı. Olay günü 02.00’de birden hayvanın ağlama sesleriyle uyandım. Eşimle sokağa indik. Gidip baktığımızda sanık merdivenlerde oturuyordu. Hayvanı tutmuştu. Sanığa ‘Ne yapıyorsun” diye sordum. “Köpeği seviyorum” dedi. “Bu saatte köpek mi sevilir, bırak köpeği?” dedim. Köpeği bırakınca hayvan deli gibi kaçtı. Sanıktan alkol kokusu geliyordu, ama şuuru yerindeydi. Olaydan psikolojik olarak etkilendim. Geceleri uyuyamıyorum” diye konuştu. Tanık S. Y. de eşi ile ağlayan köpeğin yanına gittiklerini, olay günü köpeğin yanında gördüğü şahsın huzurdaki sanık olduğunu anlattı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme suçtan zarar görmesi ihtimali binaen müşteki Gazi Güven’in ve İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu ve Eskişehir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu’nun davaya müdahil olarak kabulüne karar verdi. Sanığın dosya içerisinde bulunan CD’ler ve flash diskler birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gönderilerek görüntülerdeki şahsın sanık olup olmadığı konusunda rapor aldırılmasına karar veren mahkeme, duruşmayı 30 Aralık saat 09.00’a erteledi.

SAVCI 4 YILA KADAR HAPSİNİ İSTİYOR

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şikayetçi Gazi Güven.’nin karakola şikayette bulunduğu anlatıldı. İddianamede, 17 Ağustos 2014 günü saat 02.00 sıralarında gerçekleşen olay yerine yakın işyerinin kamera görüntülerinin incelendiğinde şüpheli H. Y.’nin merdiven basamaklarına oturup kucağına aldığı köpeğe tecavüz ettiğinin anlaşıldığı belirtildi. Toplanan delilere göre sanığın sahipli köpeğe aleni alanda tecavüz ettiğinin anlaşıldığı belirtilen iddianamede, sanığın “Hayasızca hareketlerde bulunma” , “Haksız yere sahipli hayvanı öldürme, işe yaramayacak hale getirme, değerini düşürme” suçlarından 1 yıldan 4 yıla kadar hapsi isteniyor.

İLK BAŞTA KÖPEĞE YÖNELEN BU ŞİDDETİN DAHA SONRA...

Duruşmanın ardından adliye önünde şikayetçi Gazi Güven’le birlikte açıklama yapan avukat Yasemin Babayiğit, davanın takipçisi olacaklarını kaydetti. Babayiğit, “İlk başta hayvana yönelen bu şiddetin, daha sonra çocuğa ve kadına da yöneleceğini söylüyoruz. Bu yüzden bu tarz şeylerin önüne geçmek için her zaman takipçisi olacağız. Her canlının yaşam hakkı olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla bu davanın da sahipli ya da sahipsiz hayvan olunmasına bakılmaksızın bütün hayvanların haklarını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz” diye konuştu