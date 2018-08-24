Konya’da mobilya dekorasyon fabrikasında yangın

Konya'da Matbaacılar Sitesi'nde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde çevrede bulunan iş yerlerine sıçradı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Konya’da bir sanayi sitesindeki mobilya dekorasyon fabrikasında yangın çıktı.

YANGINA HAVADAN DA MÜDAHALE EDİLİYOR

Metrelerce yükselen alevleri görenler, itfaiyeye haber verdi. Etrafı yoğun kaplarken, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, yandaki iş yerine de sıçradı. İtfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri, havadan destek için helikopter istedi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

İş yerini alevlerin kaplaması üzerine sinir krizi geçiren Hasan Çınar’ı yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Yangını duyup, gelen kadın da olay yerinde sinir krizi geçirdi. Yangın sırasında çevrede toplanan bazı kişilerin metrelerce yükselen alevleri izlediği görüldü.