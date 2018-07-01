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Konya'da yaşandı, görevliler şoka girdi!

Konya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) dün yapılan birinci oturumu başarısız geçen R.B. (18) adlı kız öğrenci, bugün ikinci oturuma gireceği binanın tuvaletinde meyve bıçağını karnına saplayarak intihar'a kalkıştı. Hastanede tedaviye alınan R.B.'nin sağlık  durumunun iyi olduğu belirtildi.

Konya'da yaşandı, görevliler şoka girdi!

Konya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) dün yapılan birinci oturumu başarısız geçen R.B. (18) adlı kız öğrenci, bugün ikinci oturuma gireceği binanın tuvaletinde meyve bıçağını karnına saplayarak intihar'a kalkıştı. Hastanede tedaviye alınan R.B.'nin sağlık  durumunun iyi olduğu belirtildi.

01 Temmuz 2018 Pazar 15:25
Konya'da yaşandı, görevliler şoka girdi!

Konya'da yaşandı, görevliler şoka girdi! 18 yaşındaki kız sınava gireceği binanın tuvaletinde...

Konya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) dün yapılan birinci oturumu başarısız geçen R.B. (18) adlı kız öğrenci, bugün ikinci oturuma gireceği binanın tuvaletinde meyve bıçağını karnına saplayarak intihar'a kalkıştı. Hastanede tedaviye alınan R.B.'nin sağlık  durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay, bugün saat 10.00 sıralarında selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Kampüsü'nde meydana geldi. Özel bir liseden mezun olan R.B., YKS 'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Sınavı'na (AYT) gireceği İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasına gitti.

Sınava başlamadan önce tuvalete giden R.B., burada yanında getirdiği meyve bıçağını karnının sağ bölgesine sapladı. Yaralanan genç kızı fark eden görevliler, ambulans çağırdı. Aynı kampüsteki Tıp Fakültesi'nde tedaviye alınan R.B.'nin karnında yaklaşık 2 santimetrelik kesi oluştuğu ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 

MEYVE BIÇAĞINI KEMERİNİN İÇ KISMINDA SAKLAMIŞ 

R.B., polise verdiği ilk ifadesinde dün yapılan Temel Yeterlilik Testi sınavının başarısız geçtiğini belirterek, ''Dün girdiğim sınavım başarısız geçti. Bugün girdiğim sınavım da kötü giderse ailem üzülecek ve onları mahcup edeceğimden korktum" dedi. 

R.B., meyve bıçağını kemerinin iç kısmına saklayarak arama noktasından geçtiğini söyledi.

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