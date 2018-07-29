Konya'da Restoran Çalışanları ile Motosiklet Sürücülerinin Kavgası Kanlı Bitti

Konya'da restoran çalışanları tarafından gürültü yaptıkları gerekçesiyle uyarılan motosiklet sürücülerinin pompalı tüfekle açtıkları ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Konya'nın Karatay ilçesinde restoran çalışanları tarafından gürültü yaptıkları gerekçesiyle uyarılan motosiklet sürücüleri dehşet saçtı. Restoranı sopalarla basan motosiklet sürücüleri ardından pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişide yaralandı.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Şehit Nazım Bey Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir restoranda çalışan Mehmet Ç., öğle saatlerinde sokak üzerinden sürekli motosikletiyle geçen şahısları gürültü yaptıkları gerekçesiyle uyardı. Motosikletli şahıslar, kendilerini uyaran restoran çalışanıyla kısa bir süre tartıştıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Daha sonra restorana ellerinde sopa ve bir çuvalla yaya olarak gelen 3 kişi, çalışanlara saldırmaya başladı. Restoran çalışanlarının da sopalarla karşılık vermesiyle büyüyen kavga dışarıya taştı. Bu sırada şahıslardan biri, beraberinde çuval içerisinde getirdiği pompalı tüfeği çıkararak rastgele ateş etmeye başladı. Kavga sonrası şüpheliler kaçarken, açılan ateş sonucu restoran sahibi Musa Yıldız ve çalışanlar Ahmet A., Umut A., Süleyman K. ve Mehmet Ç. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulans ve taksiyle Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan restoran sahibi 40 yaşındaki Musa Yıldız, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİLER TESLİM OLDU

Olay sonrası Numune Hastanesine tedbir amacıyla çevik kuvvet polisi sevk edildi. Yaralılardan Mehmet Ç.'nin de hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kaçan şüphelilerin bir süre sonra polise teslim oldukları öğrenildi. Polis olay yerinde inceleme yaparken, açılan ateş sonucu iş yerinin camları ve restoran sahibinin park halindeki aracı da zarar gördü.

"POMPALIYI ÇIKARDI VE SIKTI"

Almanya'dan gezi için Konya'ya geldiğini ve olaya tanık olduğunu anlatan Muhammet Çıngı, "Biz arkadaşla Mevlana'dan buraya geldik yol sormak için. Sonra birden gördük adamlar küfretti ve birbirlerine bağırdılar. Sonra sopayla geldiler, şu arkadaki camı kırdılar. Ondan sonra ben adamın üstüne gittim, adamı tuttum. Buradaki elemanlarda sopa çıkardı. Arkadan da adamlar geldi. Bunlar sopayla girişmek isterken, adam pompalıyı çıkardı ve sıktı. Ben de duvarın arkasına saklandım. Ondan sonrada kaçtılar. Yerde yatan 3 kişi vardı. Sopayla darp edilenlerde vardı. Hepsi kanlar içindeydi. Sonra taksiye bindirdik adamları götürdüler. Birisi çok kötü kan içindeydi" dedi.

"SIRTIMIZI DÖNDÜK, GERİ DÖNERKEN ARKAMIZDAN SIKTILAR"

Restoran Müdürü İlyas Bilir ise, "Burası bir geçiş güzergahı. Motorlar hızlı bir şekilde geçiyor buradan. Buraya insanlar ailesiyle birlikte geliyor, oturuyor. Çocuğu elinde oyuncakla burada oturuyor. Bir kaç defa esnaflar tarafından uyarılmış. En son öğlen yine aynı şekilde geçerken, şefimiz "Niye geçiyorsunuz buradan, sıkıntı mı var? şeklinde sordu. Çocukta 'Ben şu kişinin adamıyım, bir saat sonra sıkmaya geleceğim' diyerek tehditler savurarak gitti. Bir saat sonra 4-5 kişi geldi. Buralarda müşteriler var, yukarıda grubumuz var onları ağırlıyoruz. Bir anda sopalarla içeriye girdiler. Burada arbede ile dışarıya çıkarken olayda taksi durağının araya kadar devam etti. Orada olay yatışır gibi oldu. Sırtımızı döndük, geri gelirken, arkamızdan sıktılar. Maalesef patronumuzu kaybettik. Bu mu yani.. Bir uyarının karşılığı insanın bedeli mi? 4 tane arkadaşımız da çeşitli yerlerinden yararlandı" diye konuştu.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.