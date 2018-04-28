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Konya'da katliam gibi kaza!

Konya'nın Akşehir ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu aynı aileden 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Konya'da katliam gibi kaza!

Konya'nın Akşehir ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu aynı aileden 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

28 Nisan 2018 Cumartesi 13:09
Konya'da katliam gibi kaza!

Konya'da katliam gibi kaza: 4 ölü

Konya'nın Akşehir ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu aynı aileden 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Adulkadir Yaman yönetimindeki 42 D 9965 plakalı otomobil, Ortaköy Mahallesi'nde sürücüsü henüz belirlenemeyen 03 PS 736 hafif ticari araç ile çarpıştı. 

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Kazada otomobil sürücüsü Yaman ile aynı araçta bulunan Ramazan (43), Feride (73) ve Emirhan Yaman (8) olay yerinde hayatını kaybetti.

Hafif ticari araçta yaralanan 2 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince Akşehir Devlet Hastane'sine kaldırıldı.

Öte yandan kazanın olduğu alana gelen vatandaşlar yolu trafiğe kapattı.

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KonyaTrafikKazası4ölü
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