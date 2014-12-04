Kola İçirilen 1,5 Aylık Bebek Hayatını Kaybetti



Adana'da 2 yaşındaki ağabey 1,5 aylık kardeşine biberonla kola içirmesi sonucu bebek rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan bebek hayatını kaybetti.









Adana'nın Ceyhan ilçesinde 1,5 aylık bebeğin, 2 yaşındaki ağabeyinin biberonla kola içirmesi sonucu rahatsızlanarak hastanede hayatını kaybettiği öne sürüldü.Esentepe Mahallesi'nde Hamide ve Veysel Tankçı çifti, rahatsızlanan 1,5 aylık bebekleri Diyap Tankçı'yı Ceyhan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Bebek, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Ölümü şüpheli bulan doktorlar, polise haber verdi. Polise ifade veren ailenin, "2 yaşındaki oğullarının kardeşine biberonla kola içirdiğini, bir süre sonra bebeğin rahatsızlandığını" iddia ettiği öğrenildi.Bebeğin cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.Cenazeyi görevlilere teslim eden baba Veysel Tankçı, gazetecilere, "Nasıl olduğunu bilmiyorum, görmedim" dedi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

