Kocasını Başka Kadınla Bastı Ama...

Arife K., kocasını çalışanı Melek T. ile işyerinde bastı. Melek T. ip sarkıtıp kaçmaya çalıştı ancak düşüp bacağını kırdı. Aldatılan eş, kendisinden özür dileyen Melek T.'ye açtığı tazminat davasından vazgeçmiyor





Filmi aratmayan aldatma hikayesi İstanbul Zeytinburnu'nda yaşandı. Ev hanımı Arife K., işadamı kocası Şahin K.'nin kendisini çalışanıyla aldattığından şüpheleniyordu. Bir çocuk annesi kadın kocasını ve çalışanı Melek T.'yi takibe aldı. Sabah'tan Osman Asiltürk'ün haberine göre kocasının odasında bazı cinsel ürünler bulan Arife K. kocasını karşısına alıp konuşmaya karar verdi. Ancak kocası bunların bir arkadaşına ait olduğunu söyleyip ilişkiyi inkar etti.

