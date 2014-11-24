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Kocasını Başka Kadınla Bastı Ama...

Arife K., kocasını çalışanı Melek T. ile işyerinde bastı.

Kocasını Başka Kadınla Bastı Ama...

Arife K., kocasını çalışanı Melek T. ile işyerinde bastı.

24 Kasım 2014 Pazartesi 18:58
Kocasını Başka Kadınla Bastı Ama...
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Kocasını Başka Kadınla Bastı Ama...
Arife K., kocasını çalışanı Melek T. ile işyerinde bastı. Melek T. ip sarkıtıp kaçmaya çalıştı ancak düşüp bacağını kırdı. Aldatılan eş, kendisinden özür dileyen Melek T.'ye açtığı tazminat davasından vazgeçmiyor


Filmi aratmayan aldatma hikayesi İstanbul Zeytinburnu'nda yaşandı. Ev hanımı Arife K., işadamı kocası Şahin K.'nin kendisini çalışanıyla aldattığından şüpheleniyordu. Bir çocuk annesi kadın kocasını ve çalışanı Melek T.'yi takibe aldı. Sabah'tan Osman Asiltürk'ün haberine göre kocasının odasında bazı cinsel ürünler bulan Arife K. kocasını karşısına alıp konuşmaya karar verdi. Ancak kocası bunların bir arkadaşına ait olduğunu söyleyip ilişkiyi inkar etti.
 

Son Güncelleme: 24.11.2014 19:00
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Kocasını Başka Kadınla Bastı Ama...
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