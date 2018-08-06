‘Kocamda gözü vardı, öldürdüm’

Trabzon’da önceki gün saat 08.00 sıralarında, Çarşı Mahallesi’ndeki bir apartmanın önünde ailevi nedenlerle aralarında sorunlar olduğu iddia edilen Emine T., güzellik salonu işleten Gülsün T. ile iş yerinin önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Emine T., Gülsün T.’yi sırtından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Çevre sakinleri, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırılan Gülsün T., doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekiplerince suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alınan Emine T., polis merkezindeki ifadesinde, amacının akrabasını öldürmek olmadığını belirterek, “Kocamda gözü vardı. Amacım öldürmek değildi, konuşmak istedim. Olanlardan pişmanım” dedi. Şüpheli, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.