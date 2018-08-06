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‘Kocamda gözü vardı, öldürdüm’

Trabzon’da Emine T. (41) tartıştığı akrabası Gülsün T.’yi (41) bıçaklayarak öldürdü. Polis ekiplerince suç aletiyle yakalanıp gözaltına alınan Emine T., amacının öldürmek olmadığını belirterek, “Kocamda gözü vardı” dedi.

‘Kocamda gözü vardı, öldürdüm’

Trabzon’da Emine T. (41) tartıştığı akrabası Gülsün T.’yi (41) bıçaklayarak öldürdü. Polis ekiplerince suç aletiyle yakalanıp gözaltına alınan Emine T., amacının öldürmek olmadığını belirterek, “Kocamda gözü vardı” dedi.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 09:30
‘Kocamda gözü vardı, öldürdüm’

Trabzon’da önceki gün saat 08.00 sıralarında, Çarşı Mahallesi’ndeki bir apartmanın önünde ailevi nedenlerle aralarında sorunlar olduğu iddia edilen Emine T., güzellik salonu işleten Gülsün T. ile iş yerinin önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Emine T., Gülsün T.’yi sırtından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Çevre sakinleri, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırılan Gülsün T., doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekiplerince suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alınan Emine T., polis merkezindeki ifadesinde, amacının akrabasını öldürmek olmadığını belirterek, “Kocamda gözü vardı. Amacım öldürmek değildi, konuşmak istedim. Olanlardan pişmanım” dedi. Şüpheli, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. 

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