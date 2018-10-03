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Kocaeli'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu...

Kocaeli'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu...

03 Ekim 2018 Çarşamba 13:43
Kocaeli'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu...

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ, EV KADINLARI VE İŞSİZ KİŞİLER ADINA KIBRIS'TA AÇTIRDIKLARI BANKA HESAPLARINI YURT DIŞI KAYNAKLI YASA DIŞI BAHİS SİTELERİNDE KULLANDIKLARI İDDİA EDİLEN 6 KİŞİDEN 3'Ü TUTUKLANDI


Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, başkaları adına açtıkları banka hesaplarını yasa dışı bahis sitelerinde kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.


Operasyonda, üniversite öğrencileri, ev kadınları ve işsiz kişiler adına Kıbrıs'ta açtırdıkları banka hesaplarını yurt dışı kaynaklı yasa dışı bahis sitelerinde kullandıkları ileri sürülen N.K, F.Y, E.Y.T, M.Y, Y. I. ve A.B. gözaltına alınırken, hesaplarındaki 500 bin liraya el konuldu.


Emniyetteki işlemlerinin ardından Gölcük Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden F.Y, M.Y. ve E.Y.T. tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
 

Son Güncelleme: 03.10.2018 16:48
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