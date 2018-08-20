Koca dehşeti! Herkesin gözü önünde eşini...

Batman kent merkezi Ahmet Arif Bulvarı üzerinde tartıştığı eşini defalarca bıçaklayan kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 4 aydan bu yana ayrı yaşayan ve boşanmak isteyen eşi ile tartışan Abdurrahman İ., herkesin gözü önünde Cahide İ.’yi (40) defalarca kez bıçakladı. Çevredeki vatandaşların müdahalesi ile cinnet getiren kocanın elinden kurtarılan Cahide İ. vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklandı. Olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Cahide İ. Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bıçak darbelerinden birinin Cahide İ’nin kalbine yakın isabet ettiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Eşini defalarca kez bıçaklayarak ağır yaralayan Abdurrahman İ. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.