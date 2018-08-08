Klima bomba gibi patladı

Eskişehir’de bir işletmenin çatısında bulunan klimanın bomba gibi patlaması paniğe neden oldu.

Olay Arifiye Mahallesi Yandaş Sokak üzerinde bir işletmede saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Bir lokantanın çatı katında bulunan klima, gaz sıkışması dolayısıyla büyük bir gürültüyle patladı. Bomba etkisi oluşturan ses dolayısıyla vatandaşlar neye uğradığını şaşırırken büyük panik yaşandı. Yakın çevreden de duyulan sesin ardından klimadan dumanların yükselmesi üzerine işletme çalışanları, olaya yangın tüpleri ile müdahale etti. Ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çatı katında incelemelerde bulundu.



Olayda herhangi bir can kaybının yaşanmaması yüreklere su serperken işletmede maddi zarar meydana geldi.