Kktc\'nin Kuruluşunun 35. Yıl Dönümü

KKTC\'NİN İZMİR BAŞKONSOLOSU İPAL EMİN: "KIBRIS TÜRK HALKI, ANAVATAN TÜRKİYE İLE TEK MİLLET İKİ DEVLET OLMANIN, DİĞER BİR DEĞİŞLE BÜYÜK TÜRK ULUSUNUN KOPMAZ BİR PARÇASI OLMANIN BİLİNCİYLE HAREKET ETMEKTEDİR"

İzmir, 15 Kasım 18 : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nin (KKTC) 35. kuruluş yıl dönümü nedeniyle İzmir\'de tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı\'ndaki törende, KKTC\'nin İzmir Başkonsolosu İpal Emin, Atatürk Anıtı\'na çelenk koydu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Emin, törende yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nin 15 Kasım 1983 yılında kurulduğunu ve Kıbrıs Türkünün, cumhuriyeti kurana kadar çok meşakkatli yollardan geçtiğini söyledi.

Kıbrıs Türk halkının, hür iradesiyle kendi geleceğini belirleme hakkından hiçbir şekilde ödün vermeyeceğini, zorlu ama haklı mücadelesini sürdürmeye kararlı olduğunu 35 yıl önce tüm dünyaya kanıtladığını aktaran Emin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'ni ilan ederek tarihi mücadelesini taçlandırdığını belirtti.

Emin, anavatan Türkiye\'nin manevi ve mali desteğiyle KKTC\'nin yanında olduğunu anlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kıbrıs Türk halkı, anavatan Türkiye ile tek millet iki devlet olmanın, diğer bir değişle büyük Türk ulusunun kopmaz bir parçası olmanın bilinciyle hareket etmektedir. Anavatan Türkiye ile koparılamaz bağlarımız mevcuttur. Birlik ve beraberlik içinde milli davaya olan inancımız ise adada Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitlik ve özgürlük mücadelesinde en büyük gücümüzdür. Yıllardır Kıbrıs Türk ve Rum tarafı arasında süregelen görüşmelerde hedefimiz, iki kesimli siyasi ve egemen eşitlik ile özgürlük temelinde adil ve kalıcı bir çözüm olmuştur. Olmazsa olmazlarımız anavatan Türkiye\'nin etkin ve fiili garantörlüğüdür. Kıbrıs Türkü yıllarca verilen zorlu mücadelenin ardından tesis edilen güvenliğinden asla vazgeçmeyecektir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kuzey Kıbrıs\'taki varlığı, tüm adadaki barışın ve huzurun teminatıdır, biz Kıbrıslı Türklerin güvencesidir."

Kıbrıs Rum kesiminin, çeşitli gerekçelerle müzakere masasından kaçmaya devam ettiğini vurgulayan Emin, Yunanistan\'ın ise bu süreci "baltaladığını" aktardı.

Emin, Kıbrıs Türkünün barışçıl çizgisinden ayrılmadan, adada azınlık olarak görülmeyi kabul etmeden haklarını savunmaya devam ettiğini dile getirerek, "Kıbrıs Türkünün, anavatan Türkiye\'nin garantörü olmadığı hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceği bilinmelidir." dedi.

Törene, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Zeynep Sibel Algan, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Muvaffak Meşe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, İstihkam Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan, Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Cemalettin Bozdağ ve gaziler katıldı.

(AA/HUR/YIL)