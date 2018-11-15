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Kktc\'nin 35. Kuruluş Yıl Dönümü Mersin\'de De Törenle Kutlandı

KKTC MERSİN BAŞKONSOLOSU AYŞEN VOLKAN İNANIROĞLU:

Kktc\'nin 35. Kuruluş Yıl Dönümü Mersin\'de De Törenle Kutlandı

KKTC MERSİN BAŞKONSOLOSU AYŞEN VOLKAN İNANIROĞLU:

15 Kasım 2018 Perşembe 12:16
Kktc\'nin 35. Kuruluş Yıl Dönümü Mersin\'de De Törenle Kutlandı

KKTC MERSİN BAŞKONSOLOSU AYŞEN VOLKAN İNANIROĞLU:

 

“KIBRIS TÜRK HALKININ HER ZAMAN YANINDA OLAN, MADDİ VE MANEVİ DESTEĞİNİ ESİRGEMEYEN ANA VATANIMIZ TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDE CUMHURİYETİMİZİ SONSUZA KADAR YAŞATACAĞIZ"

 

Mersin, 15 Kasım 18 (.): Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nin (KKTC) 35. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Mersin\'de tören düzenlendi.

 

KKTC Mersin Başkonsolosluğunca Cumhuriyet Alanı\'nda düzenlenen törende, KKTC Mersin Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri Atatürk Anıtı\'na çelenk sundu.

 

İnanıroğlu, konuşmasında, KKTC\'nin 35. kuruluş yıl dönümünü, harekatın başlangıç noktası olan Mersin\'de kutlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

 

KKTC\'nin kuruluşunun Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve egemenliğe olan inancının sonucu olduğunu belirten İnanıroğlu, şöyle devam etti:

 

"Bugün 100 binin üzerinde öğrencinin yüksek öğrenim gördüğü, 19 üniversitesi bulunan ve yılda 2 milyon turistin ziyaret ettiği eğitim ve turizm cenneti ülkemiz ekonomisi kalkınmakta, Kıbrıs Türk halkı geleceğe daha umutla bakmaktadır. Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında olan, maddi ve manevi desteğini esirgemeyen ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile birlik ve beraberlik içerisinde cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatacağız."

 

Öğrencilerin, günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okuduğu törende, halk oyunları ekipleri de gösteriler sundu.

 

Törene, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ve gaziler de katıldı.

(AA/HUR/ÖK)

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