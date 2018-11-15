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Kktc\'nin 35. Kuruluş Yıl Dönümü

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ\'NİN 35. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KAPSAMINDA İSTANBUL TAKSİM CUMHURİYET ANITI\'NDA TÖREN DÜZENLENDİ

Kktc\'nin 35. Kuruluş Yıl Dönümü

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ\'NİN 35. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KAPSAMINDA İSTANBUL TAKSİM CUMHURİYET ANITI\'NDA TÖREN DÜZENLENDİ

15 Kasım 2018 Perşembe 12:16
Kktc\'nin 35. Kuruluş Yıl Dönümü

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ\'NİN 35. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KAPSAMINDA İSTANBUL TAKSİM CUMHURİYET ANITI\'NDA TÖREN DÜZENLENDİ

 

KKTC İSTANBUL BAŞKONSOLOSU FAHRİ YÖNLÜER: \'\'KIBRIS TÜRK HALKI, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİYLE MEŞRU HAKLARINDAN FERAGAT EDEMEYECEĞİNİ, KENDİ YÖNETİMİNDEN, SİYASİ EŞİTLİĞİNDEN VAZGEÇEMEYECEĞİNİ VE AZINLIK OLARAK YAŞAMAYI KABUL ETMEYECEĞİNİ KANITLAMIŞTIR\'\'

 

İstanbul, 15 Kasım 18 (.): Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nin (KKTC) 35. kuruluş yıl dönümü kapsamında İstanbul Taksim Cumhuriyet Anıtı\'nda tören düzenlendi.

 

Törene, KKTC İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer, sivil toplum kuruluşları, gaziler ve yurttaşlar katıldı.

 

Anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla devam etti.

 

KKTC İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer, törende yaptığı konuşmada Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ü saygı ve minnetle andıklarını belirtti.

 

Kıbrıs halkının uzun yıllar vermiş olduğu zorlu mücadele ve cesaretin karşılığı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'ne kavuştuğunu dile getiren Yönlüer, şöyle devam etti:

 

\'\'Kıbrıs Türk halkı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetiyle meşru haklarından feragat edemeyeceğini, kendi yönetiminden, siyasi eşitliğinden vazgeçemeyeceğini ve azınlık olarak yaşamayı kabul etmeyeceğini kanıtlamıştır. KKTC halkı olarak, ana vatanımız Türkiye ile güvenlik, istikrar, iş birliği ve refah içerisinde adada yaşayabilir, kalıcı ve kapsamlı bir uzlaşmaya varılması gayesi ile defaten gösterdiğimiz iyi niyet ve sarf ettiğimiz çaba aşikardır. Ancak Kıbrıs Türk halkı geçmişi unutmamıştır. 1974 öncesi yaşanan acıların bir daha tekrarlanmasına fırsat vermeyecektir. En büyük güvencemiz olan Cumhuriyetimizin kalkınmasına yönelik çalışmalarımız artarak devam edecektir.\'\'

 

Yönlüer\'in anı defterini imzalamasının ardından tören sona erdi.

 

Tören sonunda gaziler, toplu fotoğraf çektirdi.

(AA/HUR/YIL)

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