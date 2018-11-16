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Kktc\'li İş Adamlarından Ato\'ya Ziyaret

Ankara, 16 Kasım 18 : Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz ve beraberindeki heyet, Ankara Ticaret Odasını (ATO) ziyaret etti.

Kktc\'li İş Adamlarından Ato\'ya Ziyaret

Ankara, 16 Kasım 18 : Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz ve beraberindeki heyet, Ankara Ticaret Odasını (ATO) ziyaret etti.

16 Kasım 2018 Cuma 12:53
Kktc\'li İş Adamlarından Ato\'ya Ziyaret
Ankara, 16 Kasım 18 : Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz ve beraberindeki heyet, Ankara Ticaret Odasını (ATO) ziyaret etti.

ATO\'dan yapılan açıklamaya göre, Deniz ve beraberindeki heyetin odayı ziyaretinde ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, KKTC\'nin kuruluşunun 35. yıl dönümü dolayısıyla pasta kesti.

KKTC halkının her zaman yanında olduklarını belirten Baran, "KKTC\'nin yaşadığı ekonomik sıkıntıları çok yakından biliyor ve takip ediyoruz. Bu sıkıntıların giderilmesi noktasında ATO olarak elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.

Baran, KKTC\'yi bütün ülkelerin tanımasını istediklerini vurgulayarak, mevcut durumun siyasetin yanı sıra ekonomik ilişkilerde Kıbrıs Türk halkına zorluk yaşattığını kaydetti.

(AA/RU/HÖ)

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