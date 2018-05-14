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KKTC ve Ağrı Merkezli 18 İlde FETÖtö/PDY Operasyonu!

Ağrı merkezli 18 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aralarında Silivri İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Yoldaş'ın da bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.

KKTC ve Ağrı Merkezli 18 İlde FETÖtö/PDY Operasyonu!

Ağrı merkezli 18 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aralarında Silivri İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Yoldaş'ın da bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 09:26
KKTC ve Ağrı Merkezli 18 İlde FETÖtö/PDY Operasyonu!

Ağrı merkezli 18 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aralarında Silivri İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Yoldaş'ın da bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin mahrem askeri yapısı ve mahrem imamlarına yönelik soruşturma kapsamında Ağrı merkezli 18 il ve KKTC'de 23 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin eş zamanlı düzenlediği operasyonda, aralarında darbe davalarının görüldüğü Silivri İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Yoldaş'ın bulunduğu 3 binbaşı, 2 yüzbaşı olmak üzere 19 rütbeli personel ile örgütün rütbeli askerlerinden sorumlu mahrem imamı olan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Örgütün "askeri yapılanması" içerisinde yer aldıkları ve FETÖ'nün mahrem imamlarınca ankesörlü telefonlardan defalarca arandıkları tespit edilen 19 asker ile askerlerden sorumlu 2 mahrem imam, sorgularının yapılacağı Ağrı Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Operasyon kapsamında 2 kişinin ise aranmasına devam edildiği bildirildi.

Silivri İlçe Jandarma Komutanı Yoldaş'ın önceki görev yeri olan Ağrı'nın Patnos ilçesinde örgütün rütbeli askeri imamları tarafından ankesörlü telefonlardan arandığının tespit edildiği öğrenildi.

 

Son Güncelleme: 14.05.2018 12:36
Anahtar Kelimeler:
KktcAğrıFETÖOperasyon
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