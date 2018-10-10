KKTC-Türkiye Dostluk Konseri

ÇDSO İLE KKTC CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI 100 KİŞİLİK KADROYLA SEYİRCİ KARŞISINA ÇIKACAK

Adana'da, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) ile KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası birlikte konser verecek.



ÇDSO'dan yapılan açıklamaya göre, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile ÇDSO, 100 kişilik kadroyla seyirci karşısına çıkacak.



Kıbrıslı Türk yazar ve orkestra şefi Ali Hoca'nın yöneteceği konserde Ali Hoca'nın "Kıbrıs Süiti" ile Dovark'ın Senfoni No. 9 "New World" adlı eserleri beğeniye sunulacak.



Konserde, Rus asıllı ABD'li keman virtüözü Alexander Markov keman solist olarak yer alacak ve Tchaikovsky'nin Keman Konçertosu'nu seslendirecek.



Konser, 12 Ekim Cuma saat 20.00'de Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda gerçekleşecek.



