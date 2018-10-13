banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96657
ALTIN
230.218
DOLAR
5.9313
STERLİN
7.7403
EURO
6.8595
En çok yağış alan bölgeler
EN ÇOK YAĞIŞ ALAN BÖLGELER
Gelincik’te su hırsızlığı
GELİNCİK'TE SU HIRSIZLIĞI
Lefkoşa’da uyuşturucu
LEFKOŞA’DA UYUŞTURUCU
Tecavüz ettiği iddia ediliyor
TECAVÜZ ETTİĞİ İDDİA EDİLİYOR
banner282
Flaş Haber
Çatalköy'de tecavüz
Kapat

“KKTC İle İlişkilerimizi Daha Da Güçlendirecek Bir Altyapıya Kavuşuyoruz“

“KKTC İle İlişkilerimizi Daha Da Güçlendirecek Bir Altyapıya Kavuşuyoruz“

13 Ekim 2018 Cumartesi 10:52
“KKTC İle İlişkilerimizi Daha Da Güçlendirecek Bir Altyapıya Kavuşuyoruz“

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI LÜTFİ ELVAN: "ANAMUR İSKELESİNİN YAPIMIYLA YAVRU VATAN KKTC İLE TİCARİ İLİŞKİLERİMİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEK BİR ALTYAPIYA KAVUŞMUŞ OLUYORUZ. “

"MERSİN'İN ANAMUR İLÇESİNDEKİ BİR HASTANENİN STANDARDI BELKİ AVRUPA'NIN BİRÇOK KENTİNDE, İLİNDE YOKTUR DİYE DÜŞÜNÜYORUM. GURUR VERİCİ BİR HADİSE"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, "Anamur iskelesinin yapımıyla yavru vatan KKTC ile ticari ilişkilerimizi daha da güçlendirecek bir altyapıya kavuşmuş oluyoruz. Önemli bir yatırımımız." dedi.
Elvan, bir takım ziyaret ve görüşmeler için geldiği Mersin'in Anamur ilçesinde, yapımı süren iskele inşaatında incelemelerde bulundu.
Firma yetkililerinden bilgi alan Elvan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Anamur'un Akdeniz havzasında önemli merkezlerden olduğunu ve Kıbrıs'a yakınlığıyla da bilindiğini söyledi.
İlçenin turizm ve tarım yönüyle potansiyelinin yüksek olduğunu vurgulayan Elvan, şöyle konuştu:
"Burada yeni bir iskele yapıyoruz, tamamlanmak üzere. Toplam 350 metre uzunluğunda, 50 metre genişliğinde tabirci caizse devasa bir iskele yapıyoruz. İnşallah 1-2 ay içerisinde tamamlanacak. Gümrükle ilgili işlemlerin yapılma imkanına sahip olacak. Bölgenin özellikle Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinin dışarıya açılması sağlanacak. Ticari açısından da önemi artacak. Önümüzdeki günlerde bu ilçelerimizde çok iyi gelişmeler olacağını düşünüyorum. Anamur iskelesinin yapımıyla yavru vatan KKTC ile ticari ilişkilerimizi daha da güçlendirecek bir altyapıya böylece kavuşmuş oluyoruz. Önemli bir yatırımımız."
"BU TESİSLERİ GEZDİĞİMİZ ZAMAN ÖZ GÜVENİMİZ DAHA DA ARTIYOR"
Elvan, daha sonra yine yapımı süren yeni Anamur Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu. Hizmete açılan kısımlarda yatan hastaları ziyaret eden Elvan, hastalarla sohbet edip sıkıntılarını dinledi.
Sonrasında inşaat çalışmaları hakkında yetkililerden bilgiler alan Elvan, burada yaptığı konuşmada, hastanede son derece ileri teknolojinin kullanıldığını belirtti.
İnşaatın yüzde 86'sının tamamlandığını vurgulayan Elvan, birkaç ay içerisinde hastanenin açılışının gerçekleştirileceğini aktardı.
Türkiye'deki hastanelerin birçok gelişmiş ülkelerin hastanelerinin standardının çok üstünde olduğunu dile getiren Elvan, "Mersin'in Anamur ilçesindeki bir hastanenin standardı belki Avrupa'nın birçok kentinde, ilinde yoktur diye düşünüyorum. Gurur verici bir hadise. Önümüzdeki günlerde açılışını gerçekleştireceğiz. 200 yatağa yakın bir kapasitesi var. 17 yoğun bakım ünitesi ile 5 ayrı ameliyathanesi var. Bu tesisleri gezdiğimiz zaman gururumuz, öz güvenimiz daha da artıyor. " ifadelerini kullandı.
Elvan, hastanenin bir kısmının kullanıldığını sözlerine ekledi.
Genel Başkan Yardımcısı Elvan'a Mersin Valisi Ali İhsan Su, Anamur Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, AK Parti Mersin Milletvekilleri Zeynep Gül Yılmaz ve Ali Cumhur Taşkın, AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik ve diğer ilgililer de eşlik etti.
 

Son Güncelleme: 13.10.2018 13:59
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'den Yunanistan-Mısır-GKRY'nin “Temelsiz Atıflarına“ Tepki
Türkiye'den Yunanistan-Mısır-GKRY'nin “Temelsiz Atıflarına“ Tepki
“Türkiye'nin Kendi Sismik Gemisi Ve Sondaj Platformu Olması Akdeniz'deki Aramalar İçin Önemli”
“Türkiye'nin Kendi Sismik Gemisi Ve Sondaj Platformu Olması Akdeniz'deki Aramalar İçin Önemli”
Brunson Serbest
Brunson Serbest
Son dakika! ABD'li rahip Brunson serbest!
Son dakika! ABD'li rahip Brunson serbest!
Çocuklarda Diş Sağlığına İlişkin Doğru Bilinen Yanlışlar
Çocuklarda Diş Sağlığına İlişkin Doğru Bilinen Yanlışlar
Anıt Ağacın Zeytinlerinin Yağı 20 Bin Liraya Satıldı
Anıt Ağacın Zeytinlerinin Yağı 20 Bin Liraya Satıldı
Türkiye’de 2019 Yılı Yatırım Programı'na Yeni Proje Alınmayacak
Türkiye’de 2019 Yılı Yatırım Programı'na Yeni Proje Alınmayacak
AA’dan Görüş: Doğu Akdeniz’de Isınan Sular Ve Kıbrıs Denklemi
AA’dan Görüş: Doğu Akdeniz’de Isınan Sular Ve Kıbrıs Denklemi
Her Annenin Sütü Bebeğine Özeldir
Her Annenin Sütü Bebeğine Özeldir
“Sinsi Hastalık Glokom, Erken Tanıyla Önlenebilir“
“Sinsi Hastalık Glokom, Erken Tanıyla Önlenebilir“

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim