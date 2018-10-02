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KKTC'den Çanakkale Kamplarına İki Yılda 10 Bine Yakın Öğrenci Katıldı

KKTC'den Çanakkale Kamplarına İki Yılda 10 Bine Yakın Öğrenci Katıldı

02 Ekim 2018 Salı 07:35
KKTC'den Çanakkale Kamplarına İki Yılda 10 Bine Yakın Öğrenci Katıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, KKTC'den iki yıldır Çanakkale kamplarına 10 bine öğrencinin katıldığını belirterek, "Aynı dili konuşan, aynı inanca sahip olan insanların birbirini daha iyi anlaması öncelikli hedefimizdir." dedi.


Gençlik ve Spor Bakanlığı ile KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen Çanakkale Kampına katılan gençlere hizmet veren kamp liderlerinden oluşan heyet, Girne'de bir otelde verilen resepsiyonda ağırlandı.


Kokteyle Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Ulusan ve öğrenciler katıldı. 


Gecede konuşan KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit Türkiye'deki gençlerin de KKTC'yi görmeleri gerektiğine işaret ederek, "Bu karşılıklı kültür alış hem birbirimizin ortak yanlarıdır. Aynı dili konuşan aynı inanca sahip olan insanların birbirini daha iyi anlaması öncelikli hedefimizdir. Dünya insanlarının da bizi anlamasını, buraları görmesini istiyoruz. Bu nedenle sizlerle bir arada bir bütünlük sağlamak istiyoruz. Bu dostluk bağlarını geliştirmek güçlendirmek, daha sıkı sarılmak ve kenetlenmek istiyoruz." ifadesini kullandı.


İKİ YILDIR ÇANAKKALE KAMPLARINA 10 BİNE ÖĞRENCİ KATILDI
Bakan Özyiğit, KKTC'den Çanakkale Kamplarına iki yıldır 10 bin öğrencinin katıldığını belirterek, "Orada bu tarihi duyguları yaşadılar, verilen mücadeleyi özümsediler, antik kentleri gördüler, doğal güzellikleri tanıdılar. Onları en iyi şekilde ağırlayanları kutlamak istiyorum." diye konuştu.  Kamplarda bazı aksaklıklar yaşanabileceğini kaydeden Özyiğit, “Önemli olan ders çıkarıp gerekli önlemleri almaktır. Daha iyi organize olabilmek için bir teknik komite oluşturmayı kararlaştırdık” dedi.   Gelecek yıl 19 Mayıs 1919’un, Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100. Yıldönümünün kutlanacağını hatırlatan Özyiğit, gençlere bu önemli günlerin anlamının anlatılması, öğretilmesi gerektiğini vurguladı.


“ÇANAKKALE GENÇLERE ANLATILMALI”
Burada konuşan Büyükelçi Kanbay ise, KKTC'deki okullarda eğitim gören öğrencilerin, velilerin talepleri üzerine 2017-2018 yıllarında yaz tatillerinde Çanakkale'ye götürerek, Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan Çanakkale deniz ve kara savaşlarının günümüze kalan anılarını, ilginç hikayelerini, müze ve şehitlikleri yerinde görmelerini sağladıklarını anlattı.


Türk milletinin Kıbrıs Adası'ndaki varlığı olan Kıbrıs Türk halkının, genç nesillere Çanakkale'yi en iyi şekilde anlatması gerektiğini vurgulayan Kanbay, "Çanakkale eğitim gezileri de bu vizyonun, bu düşüncenin bir ürünüdür. Benzer eğitim projeleri önümüzdeki yıllarda daha geniş imkanlar ile sizlere hizmet edeceğine eminim." diye konuştu.


"ÇANAKKALE YEDİ DÜVELE KARŞI MÜCADELENİN FİNAL NOKTASIDIR"
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Ulusan da Kıbrıs'ın tarihi ve doğal güzellikleriyle zengin bir coğrafya olduğuna işaret ederek, Girne Boğaz Şehitliği'nin de Çanakkale gibi manevi değere sahip olduğunu vurguladı.  Çanakkale'nin yedi düvele karşı mücadelenin final noktası olduğunu kaydeden Ulusan, "İki yıl içerisinde 10 bin Kıbrıslı gence burayı göstermekten, bu tarihi yaşatmaktan gurur duyuyoruz." dedi.


Çanakkale’deki kamplara katılan öğrenci ve öğretmenlerin de yer aldığı gece, halkoyunları gösterisiyle son buldu.

Son Güncelleme: 02.10.2018 10:45
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