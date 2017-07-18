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18 Temmuz 2017 Salı 07:40

KKTC'de "15 Temmuz Demokrasi Zaferi" Sergisi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer, Anadolu Ajansı (AA) ve çalışanlarının 15 Temmuz'da takdire şayan bir görev üstlendiğini belirtti. AA foto muhabirlerinin objektifinden, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimini yansıtan karelerin yer aldığı &#34;15 Temmuz Demokrasi Zaferi&#34; sergisi Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsünde açıldı.

KKTC'de '15 Temmuz Demokrasi Zaferi' Sergisi
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KKTC İSTANBUL BAŞKONSOLOSU YÖNLÜER:  "AA VE ÇALIŞANLARI 15 TEMMUZ'DA TAKDİRE ŞAYAN BİR GÖREV ÜSTLENDİ"

 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer, Anadolu Ajansı (AA) ve çalışanlarının 15 Temmuz'da takdire şayan bir görev üstlendiğini belirtti.

AA foto muhabirlerinin objektifinden, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimini yansıtan karelerin yer aldığı "15 Temmuz Demokrasi Zaferi" sergisi Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsünde açıldı.

Açılışa, KKTC İstanbul Başkonsolosu Yönlüer'in yanı sıra gazeteciler ve vatandaşlar katıldı.

Yönlüer, fotoğraflarda yer alan kişilerin, Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmak isteyen FETÖ'ye karşı duran kahramanlar olduğunu söyledi.

Darbeye direnen Türk halkının Batı'ya ve tüm dünyaya örnek olduğunu belirten Yönlüer, FETÖ'nün darbe girişimini "haçlı seferi" olarak niteledi.

Yönlüer, 15 Temmuz'da İstanbul'da olduğunu ve o gece yaşananları AA'dan öğrendiğini ifade ederek, "AA, ismini altın harflerle yazdırdı. Bundan sonra da Allah yar ve yardımcıları olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Sergi, 21 Temmuz'a kadar 10.00-17.00 saatleri arasında gezilebilecek.

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