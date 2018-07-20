Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu cesetlerine ulaşılan 19 kişi arasından kimliği belirlenen Irak uyruklu genç kadın Adana'da toprağa verildi.

Adana Adli Tıp Kurumunda kimliği belirlenen Irak vatandaşı Dhuha Junaid Salim'in (19) cenazesi Belçika'dan Adana'ya gelen ağabeyi Ahmet Junaid Salim'e teslim edildi.

Genç kadının cenazesi, daha sonra sonra ağabeyi Salim, ağabeyinin arkadaşı ve dört mezarlık görevlisinin katıldığı cenaze namazının ardından defnedildi.

Bu arada, yaşamını yitiren kadının 3 yaşındaki kızı Jena Zaid Ahmed'in de teknede bulunduğu ve kurtarıldıktan sonra Mersin'de hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

OLAY

Önceki gün, KKTC'nin yaklaşık 30 kilometre açıklarında 150 kişilik bir göçmen grubu tarafından yapılan yardım çağrısıyla bölgeye giden ekipler, 103 göçmeni sağ olarak kurtarmış, 19 göçmenin ise cansız bedenine ulaşılmıştı.

Mersin Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil araçlarıyla Adana Adli Tıp Kurumuna getirilen 19 kişinin cesedi, otopsi işlemlerinin ardından Adana Büyükşehir Belediyesine ait cenaze araçlarıyla kentteki çeşitli mezarlıkların morguna kaldırılmıştı.

